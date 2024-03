Fredrik Strand cantarà en italià a la gala al revés d'Eufòria

La quarta gala d'Eufòria de 3CAT arribarà aquest divendres a les pantalles amb un programa que no deixarà a ningú indiferent.

Com cada setmana, Daniel Anglès, cap del coaches del programa, ha comunicat als concursants les cançons que hauran de cantar a l'escenari del plató 1 de TV3 i ha revelat que hi sonaran temes de Mushkaa, Marina Rossell, Mariona Escoda, Taylor Swift, Michael Jackson, o Beyoncé, entre d'altres. A més, també hi haurà una interpretació en japonès de l'opening de l'anime Sakura, la caçadora de cartes.

I sense deixar les llengües estrangeres, el llançanenc Fredrik Strand haurà de cantar en italià Grande amore del grup Il Volo. Es tracta d'una cançó, del trio de música de pop líric Piero Barone, Ignazio Boschetto i Gianluca Ginoble, que representar Itàlia a Eurovisió l'any 2015. En paraules d'Strand és «un tema molt exigent».

Una gala al revés

Durant les tres primeres gales el jurat escollia els concursants que enviava a la zona de perill, el VAR musical n'hi afegia algun per les segones veus, els coaches salvaven algun o alguns eufòrics i el públic decidia qui volia que es quedés a Eufòria.

En aquesta quarta gala, els espectadors hauran de votar, quan acabin totes les actuacions, per decidir a qui volen continuar veient al talent show. Per una banda, les persones menys votades aniran a la zona de perill i, per altra banda, la més votada serà la favorita.

Pel que fa al VAR musical, Jordi Cubino i Clara Luna salvaran de la zona de perill aquells concursants que facin millor les segones veus, canviant per complet el seu rol. D'aquesta manera l'última paraula queda en mans del jurat d'Albert Sala, Carol Rovira i Alfred Garcia, els quals seran els que acabaran escollint la persona que haurà de deixar el concurs.