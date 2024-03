Els súpers gaudeixen de la preestrena de la sèrie «El Món del Pot Petit»

«Al Super3 tenim un repte complicat: fer contingut de qualitat en català, en la nostra llengua i la nostra cultura. I que el Pot Petit es sumi i ens ajudi a assolir aquest objectiu és un luxe en majúscules». Amb aquestes paraules Laia Servera, cap del Departament d'Infantils de Televisió de Catalunya, ha introduït la preestrena d'El món del Pot Petit, la nova sèrie de l’SX3 produïda per DDM Visual, amb David Gimbernat al capdavant.

Aquest dissabte al migdia, el cinema Truffaut de Girona s’ha omplert de súpers amb les seves famílies per veure els dos primers capítols del nou programa infantil del grup de Castelló d’Empúries. En total s’han rodat deu episodis de 15 minuts i cadascun té un protagonista que «és un dels animals de dins del Pot Petit, el qual té algun problema. Aleshores, el Pot l’explica a en Pau i la Jana a través d’uns daus màgics que tenen tres imatges. Aquestes serviran de pistes del que s’anirà descobrint a la història», ha explicat Helena Bagué, cantant, actriu i mestra que dona vida a la Jana. A més, afegeix que «el Pot Petit sempre parteix d’una emoció i els dos personatges principals viuen una aventura per ajudar-lo, per acompanyar-lo o el que li faci falta».

El pròxim dijous 21 de març s’emetran a l’SX3 els dos capítols que s’han projectat al cinema gironí. El primer d’aquests està ambientat en la Pasqua i en Pau i la Jana investiguen unes petjades, i el segon vol celebrar els sis anys del Lleó Vergonyós. Després d’això, a partir de la següent setmana, se’n podrà veure un de nou setmanalment.

Un nou repte pel Pot Petit

Grans i petits coneixen el Pot Petit per la seves cançons, els contes, els videoclips, els espectacles... però ara han fet un salt més gran i el Gall Ot, el Lleó Vergonyós, el Drac Rac, l’Aura la dinosaure i la resta d’animals acompanyats de la Jana i en Pau salten al món audiovisual. Siddartha Vargas, cantant i actor que interpreta en Pau, afirma que «és molt diferent de fer un espectacle o fer un disc. Si comptes els 15 minuts de cada capítol per deu capítols són molts minuts de rodatge, com una pel·lícula, i amb el temps que teníem per dur-ho a terme».

I és que tot i que ja fa un parell d’anys que van començar a treballar en aquest projecte, el rodatge va començar el passat més de gener amb un engranatge format per una quarantena de persones. Tot i el poc temps, Vargas diu que «el rodatge és dur, però potser diria que encara és més dur el postrodatge, que és la revisió de l’audiovisual, del so, de les il•lustracions, de les animacions... i ha d’estar tot l’equip bolcat», i en aquest sentit Bagué assegura que «l’audiovisual a nivell tècnic és molt complex i t’hi has d’esforçar molt i tenir paciència».

Ara, amb el producte final acabat de sortir del forn, ja han passat la primera prova de foc amb el públic del cinema Truffaut, el qual ha aplaudit efusivament quan ha finalitzat la projecció. A més, totes les persones presents han gaudit de la interpretació en directe de la sintonia d’El món del Pot Petit i de la cançó El lleó vergonyós. En acabat, tots els infants han pogut fotografiar-se amb els seus ídols i parlar-hi, complint el que és el somni de qualsevol fan.