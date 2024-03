La tercera temporada d'Eufòria de 3CAT ha començat sense aturador amb els setze concursants cantant Don't stop me now de Queen, una actuació que ha estat precedida per un videoresum de les dues primeres temporades.

Fredrik Strand ha estat l'últim eufòric a cantar del segon grup i s'ha posat el públic i el jurat a la butxaca de seguida. El representant altempordanès ha trepitjat fort l'escenari amb la versió d'Obeses de Rosó, un dels clàssics del líric català.

En acabat, Carol Rovira ha sigut la primera a prendre la paraula per a valorar el llançanenc: «A mi se m'ha fet curta la teva actuació per la presència a l'escenari i per la part tècnica, ja que tens molt control vocal i m'encanten totes les dinàmiques que has mostrat en aquesta cançó».

I rarament, també ha rebut l'opinió d'un segon membre del jurat, la d'Albert Sala per dir que una cosa que li ha agradat molt és que «li ha recordat al primer càsting» perquè «ets molt autèntic, per arriscar sempre i per posar la teva marca personal a tot el que fas i això és emocionant» i ho ha rematat felicitant-lo per «ser tan valent».

Amb aquesta valoració del jurat i sense cap objecció del VAR Musical, el cantant Fredrik Strand supera la primera gala i ja s'encamina cap al segon programa que s'emetrà el pròxim divendres 8 de març.