A poques hores de l'emissió de la primera gala de la tercera temporada d'Eufòria s'han fet públiques quines cançons hi sonaran. Hi haurà un repertori molt variat que anirà des de Figa Flawas a Txarango, passant per Rosalía, Rihanna i Ginestà, entre d'altres.

El concursant llançanenc Fredrik Strand pujarà a l'escenari del plató 1 de TV3 per cantar-hi Rosó, un dels temes més populars del repertori líric català. Originalment s’anomenà Cançó de Blai i formava part del sainet líric Pel teu amor, composada pel mestre Josep Ribas i amb lletra de Miquel Poal-Aregall. Tot i això, en aquest cas, interpretarà la versió que va fer el grup Obeses, liderat per Arnau Tordera el qual ha comentat a Instagram que «si aquest nano canta bé la versió d'Obeses, ja poden tancar el programa: seria la millor veu del país». Com serà la primera gala? La gala començarà a les 22:05 h amb una cançó grupal que continua essent una incògnita i s’aniran valorant els concursants de quatre en quatre. És en aquest punt que, segons informa Televisió de Catalunya, la mecànica canvia respecte a les edicions anteriors. El jurat, format per Alfred García, Carol Rovira i Albert Sala, podrà enviar a la zona perill una, dues, tres o quatre persones o salvar-les a totes. El llançanenc Fredrik Strand es converteix en concursant d’Eufòria A més, el productor musical Jordi Cubino i la coach vocal Clara Luna valoraran les segones veus des del VAR Musical i també podran enviar alguns eufòrics a la zona de perill. I amb un paper totalment oposat s’hi troben els coaches encapçalats per Daniel Anglès, els quals hauran de salvar alguns concursants de la nominació.