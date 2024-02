La tercera temporada del programa Eufòria de TV3 s'estrenarà el dia 1 de març i ja es comencen a fer públiques algunes de les cares que els espectadors poden acabar veient a les seves pantalles.

A través d'una publicació conjunta a l'Instagram oficial del programa i de 3CAT s'han presentat les 26 persones seleccionades que aspiren a ser concursants del talent show, però d'aquestes només 16 acabaran pujant a l'escenari del plató 1 de Televisió de Catalunya. Entre aquests aspirants hi trobem una veu empordanesa. Es tracta del cantant de Llançà Fredrik Strand.

No és la primera vegada que el llançanenc, d'origen suec, participa en un concurs musical. De fet, el setembre passat va ser el primer seleccionat per participar en el programa Idol de la televisió sueca TV4.

TV3 emetrà el càsting final en dos programes especials. El dia 16 de febrer es coneixeran els set primers concursants del concurs musical i el dia 23 s'acabaran de conèixer els altres nou. Serà aleshores quan es podrà saber si per primera vegada un altempordanès es converteix en eufòric.

Com serà la tercera temporada d'Eufòria?

Els dies 16 i 23 de febrer es donaran a conèixer els concursants de la tercera temporada d'Eufòria que començarà la setmana següent, el dia 1 de març.

Un any més Marta Torné i Miki Núñez seran els presentadors del talent, que enguany arriba amb novetats a l'equip de coaches. Natàlia Palomares i Alfons Nieto s'estrenen com a coreògrafa i preparador d'interpretació, respectivament. A més, repetiran tres cares conegudes pels espectadors: Daniel Anglès tornarà a ser el cap dels coaches, Clara Luna es mantindrà com a orientadora de veu i assessora musical, i Jordi Cubino tornarà a ser-ne el productor musical.

Pel que fa al jurat s'espera que hi hagi una renovació, però encara no s'han anunciat els nous membres que el formaran.

A tots aquests canvis cal sumar-n'hi un que no passarà desapercebut pels seguidors del programa: el canvi del plató. Després de dues temporades, les exitoses dades d'audiència han animat a la cadena pública i a la productora Veranda TV fer un pas endavant i donar una imatge renovada del concurs.