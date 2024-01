'El mejor de la historia'. Aquest és el nom d'un concurs impulsat per RTVE i que marca un clar objectiu: "escollir la personalitat més rellevant del país". Artistes, filòsofs, científics, periodistes, figures polítiques i personatges històrics d'alçada constitueixen el conjunt de 50 dones i homes que competeixen per ser el top 1. A la llista de candidats no hi falten personatges com Andrés Iniesta, Emilio Aragón, Federico García Lorca, Ferran Adrià, Pablo Picasso... Però d'entre tots ells en destaca un. Un que és figuerenc. Estem parlant del pintor Salvador Dalí.

RTVE presenta cada personatge amb una breu presentació. Del geni del surrealisme diu: "El nom de Dalí ressona al món sencer com a sinònim d'originalitat, excentricitat i creativitat sense límits. Polifacètic i visionari, el principal exponent del surrealisme a Espanya ens va deixar com a llegat una visió única que va voler representar el seu inconscient". Així mateix, destaca que "els seus rellotges fosos i les seves figures estranyes són reconeixibles a qualsevol lloc, i es reconeixen al món sencer com a exemple d'una visió única. Es va fer molt famós als Estats Units, on es va convertir en un rostre televisiu, i el seu compromís amb el personatge que va crear va ser total: sota el reconeixible estil i bigoti de Dalí s'amaga un dels enigmes més grans". Història d’un moment i d’una foto de Dalí que va donar la volta al món El concurs anima a votar-lo: "Si t'identifiques amb les ganes de ser diferent, amb el talent i amb la importància de tenir un estil únic, aposta per aquest mestre surrealista a elmejordelahistoria.com i defensa #DalíElMejor en xarxes socials", diuen. Els candidats de la "competició" han estat elegits per un comitè d'experts i per una enquesta —realitzada per Sigma Dos— a una mostra representativa de la població espanyola. Així mateix, cal destacar que aquest concurs és l'adaptació d'un format creat per la BBC. Consulta aquí totes les notícies d'Emporda.info