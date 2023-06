La CCMA ha celebrat aquest divendres que la nova estratègia digital de la Corporació “ha duplicat el consum de vídeo a les xarxes”, arribant als 94 milions de visualitzacions cada mes a Youtube, Instragram i Tik Tok. Aquesta és una de les dades explicades per la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, en la seva compareixença al Parlament per explicar les claus de la nova estratègia digital i de generació de comunitats per posicionar el català a l’entorn digital i entre els joves. Destaca també que les plataformes pròpies de la CCMA sumen prop de 17 milions mensuals de reproduccions. Les reproduccions de vídeo han augmentat un 23% respecte a l’inici de la temporada i les d’àudio, un 20% en plataformes externes com Spotify o Apple Podcast.

Romà ha comparegut a petició pròpia al Parlament amb la directora d’Innovació, Recerca i Estratègia Digital de la CCMA, Cristina Villà. La presidenta de la Corporació ha destacat que la nova estratègia digital ja ha començat a donar “bons resultats i creixements sostinguts d’audiència a l’entorn digital aquesta temporada” 2,7 milions de dispositius o usuaris únics, que és un 8% més que ara fa un any; més de 13 milions de reproduccions de vídeo a l’abril, 3,7 milions de reproduccions d’àudio, i un creixement del 82% del nou SX3 des del seu llançament, passant d’1,3 milions de reproduccions al setembre a 2,4 a l’abril. La presidenta de la CCMA ha detallat el creixement destacat del consum audiovisual també a les plataformes externes. “Cada mes s’acumulen 94 milions de visualitzacions, entre Youtube, Tik Tok, Instagram i Facebook. És una dada que duplica la temporada anterior”. En aquestes plataformes, els continguts de més èxit són actualment ‘APM?’, el 3/24 i ‘Polònia’. També creixen els nous usuaris de les xarxes socials de la CCMA amb gairebé 90.000 nous seguidors cada mes, sent Tik Tok i Instagram les xarxes que acumulen un increment més gran. Les interaccions dels usuaris també s’incrementen un 12,5% des de l’inici de la temporada, passant de 2,4 a 2,7 milions d’interaccions mensuals de mitjana. Una nova mirada estratègica La presidenta de la Corporació ha indicat que el pla estratègic de la CCMA, presentat al desembre, marca la prioritat per “una oferta transmèdia, omnicanal i multipantalla per posicionar la llengua catalana en el món digital i entre els joves, amb valor de servei public”. Romà ha apuntat que el 88% dels joves passa cada dia 3 hores i 48 minuts a les xarxes socials, especialment a Youtube i Tik Tok. “Cal impulsar la presència i el consum de continguts en català en aquestes plataformes, i també generar comunitats a l’entorn dels nostres continguts”. Per la seva part, la directora d’Innovació, Recerca i Estratègia Digital de la CCMA, Cristina Villà, ha detallat l’estratègia de creació de la nova plataforma catalana i d’accés universal, que s’entén com “un ecosistema transmèdia interactiu”. Ha apuntat que es preveu que integri contingut a demanda, en directe, espais de relació de la comunitat, videojocs, música, botiga o un espai virtual d’aprenentatge, entre d’altres. Pel que fa a l’estratègia de generació de comunitats, s’ha remarcat l’aposta pel desplegament a TikTok, vehiculat a través dels perfils temàtics i de targets, i de la xarxa Instagram, alhora que es potenciarà producció nativa en diferents formats (vídeo curt, directe, filtres) i selecció de catàleg. Respecte a Twitch, es crearan més continguts per incentivar la interacció i la creació de comunitat. També es farà una aposta decidida per ampliar el catàleg de continguts disponibles a les principals plataformes de consum d'àudio i vídeo i s’exploraran nous formats de continguts en aquests entorns (YouTube Shorts, Videopodcast).