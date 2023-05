El Fernando, el nou concursant de ‘Pasapalabra’, ha entrat trepitjant fort. L’abandonament sobtat de l’Encarni va permetre l’arribada d’Andrea Siu, qui aterrava a Espanya després d’un exitós pas pel format panameny del mateix programa d’Antena 3. No obstant, aquest jove estudiant del doctorat en Estadística ha topat en el camí de la centreamericana, a qui s’ha imposat en la prova de la ‘Silla blava’ per consolidar el seu debut ‘El Rosco’.

Per a súmmum, el de Santiago de Compostel·la no només ha aprofitat la seva oportunitat, sinó que s’ha quedat a res d’arribar i moldre: 23 encerts ha aconseguit el gallec en la seva primera victòria contra un experimentat Moisés, en què ha sigut una exhibició de com controlar els nervis i gestionar els segons disponibles.

A dos del pot

El primer enfrontament entre el Fernando i el Moisès s’ha mantingut igualat fins als 19 encerts, moment en què el debutant ha pres la davantera i ha continuat escalant fins a situar-se en 23 respostes correctes. 20 segons per davant i la victòria sota el braç, el jove concursant es trobava a tan sols dos encerts més d’aconseguir els 388.000 euros del pot.

Finalment, un error en la lletra V ha posat el punt final a un debut de somni per al Fernando, que ha assegurat la seva continuïtat en el concurs i ha completat una clara declaració d’intencions quant a les seves opcions d’alçar-se amb el premi del programa.