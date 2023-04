Patricia Rite, ex concursant del programa televisiu de Telecinco, 'Mujeres y Hombres y Viceversa', acaba de perdre la vida a conseqüència d'un càncer. La jove de només 30 anys ha mort, després d'anys lluitant contra un càncer amb metàstasis.

L'ex concursant compartia a les seves xarxes com estava vivint la seva malaltia, actualitzant-les de forma constant per tal d'informar els seus seguidors sobre el seu estat de salut. Gràcies a la seva aportació a les xarxes va poder mostrar com es viu un càncer des del seu inici i així donar visibilitat a una de les malalties més recurrents del segle XXI.

La por, l'angoixa, els canvis físics... Tot el que suposa el càncer, explicat dia a dia per una persona que ho estava patint i que malauradament ha perdut la vida a conseqüència de la mateixa malaltia. Patricia Rite sabia que la cosa no anava bé perquè se li estaven acabant les opcions i estava molt atemorida. Patricia ha estat una gran lluitadora que no mereixia aquest final.

Les persones que pateixen o han patit càncer, només demanem que s'investigui aquesta malaltia, en molts casos, mortal, que no entén d'edats, sexes o religions. La investigació pot salvar vides. Esperem que la visibilització que ha donat Patricia Rite serveixi per aconseguir una millora en la lluita contra el càncer i la seva investigació.