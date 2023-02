‘First Dates’ és un dels programes més vistos de la televisió espanyola. Resulta bastant difícil trobar algú que no hagi vist alguna vegada una cita completa del programa. Ja sigui per l’espontaneïtat o la peculiaritat d’algun dels seus comensals.

Aquest programa s’emet sis dies a la setmana i té una temàtica fixa que amb prou feines ha variat amb el pas dels anys a causa del seu èxit continu. La gran quantitat de vídeos que es pugen posteriorment a les xarxes socials no fan més que continuar donant fama a aquest format televisiu.

El 2016 es va emetre el primer programa de ‘First Dates’, i es va convertir un èxit de televisió que té la seva pròrroga amb els mems que posteriorment apareixen a les xarxes. El format ha sabut encaixar molt bé amb el públic espanyol.

Tot aquest èxit fa que els espectadors es facin diferents preguntes sobre els comensals del programa. ¿Quant cobren? ¿Com arriben al programa? ¿Hi ha un guió o és espontani? A continuació et responem algunes de les preguntes més habituals que sorgeixen sobre ‘First Dates’.

¿On és el restaurant de ‘First Dates’?

Molts espectadors es pregunten on és aquest restaurant. D’altres desitgen anar-hi a menjar mentre es grava el programa i els comensals troben l’amor. Si ets un d’aquests, has de saber que aquest restaurant no està obert al públic. Està situat en una nau industrial, per la qual cosa únicament és un plató de gravació i no un restaurant a l’ús.

Alguns concursants han parlat sobre la seva experiència. Entre les habituals declaracions, molts han coincidit que aquest plató és més gran del que esperaven. També que, malgrat ser una nau industrial, s’han sentit com si fossin realment en un restaurant. Un èxit tenint en compte que no té sostre propi, ja que s’aprofita l’espai per a la il·luminació òptima per a la gravació.

¿Quant paguen els comensals pel menjar?

El menjar que se serveix és real, com si fos el d’un restaurant. El cost del menú és de 15 euros i les gravacions es realitzen des de les 9.00 del matí fins a les 19.00 hores. Per això, tot i que sembli que estan sopant, alguns estan disfrutant d’un menú nocturn a primera hora del matí. Els concursants poden escollir entre més de 10 opcions, seleccionant un primer, un segon i unes postres.

Tanmateix, aquest preu es torna als comensals una vegada conclou el programa. Tot i que si decideixen convidar el seu company de sopar, aquesta part no es torna. És a dir, si un comensal decideix convidar el seu company i pagar l’import de 30 euros, el programa li tornarà únicament els 15 euros del seu menú.

¿Quant cobren els concursants per aparèixer en el programa?

Hi ha molts rumors sobre això. Tot i que alguns participants afirmen que a l’arribar han de firmar uns contractes per cedir els drets d’imatge al programa. Després de la firma d’aquests documents legals es reben els diners.

Es diu que en les primeres edicions, els diners que rebien els concursants rondaven els 100 euros, tot i que sembla que aquesta suma s’ha anat reduint en els últims anys fins als 90 euros. Uns diners que es donen a més dels 15 euros que es tornen pel menú.