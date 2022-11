El tribunal de la secció 15a de l’Audiència Provincial de Barcelona ha condemnat el grup Atresmedia a cessar l’emissió del programa ‘Pasapalabra’ amb l’espai ‘El rosco’ arran d’una demanda presentada per la societat holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution CV davant les companyies Atresmedia i ITV.

En l’esmentada demanda, el grup de comunicació exigia que se li reconegués la propietat intel·lectual del format ‘El rosco’, que se’n prohibís l’emissió i se la indemnitzés per danys i prejudicis.

L’Audiència de Barcelona conclou en la seva resolució que els creadors d’‘El rosco’ van ser Reto Luigi Pianta i René Mauricio Loeb, que van cedir els seus drets a MC&F. El Tribunal considera que MC&F va donar permís el 1998 a la companyia italiana Einstein per incloure ‘El rosco’ en el concurs ‘Passaparola’, creat sobre la base de la llicència d’ITV a Einstein sobre un segon joc conegut com a The Alphabet Game.

D’aquesta manera, torna als tribunals la disputa que des de fa més d’una dècada mantenen productores i mitjans televisius per l’emissió a Espanya de l’exitós programa, que finalitza amb la seva prova insígnia, ‘El rosco’, en la qual els concursants han d’encertar una paraula començada per cada lletra de l’abecedari, a partir de les seves definicions.

La sentència, que admet recurs, imposa al grup de comunicació Atresmedia una indemnització de 50.000 euros pels danys causats i l’obliga a donar publicitat a la resolució.