La família Campos torna a ser protagonista en les tertúlies de ‘Sálvame’. El casament del fill de Carmen Borrego ha tornat a posar el clan en el punt de mira per les suposades males relacions entre alguns dels seus membres. Les declaracions d’Alejandra Rubio a ‘Viva la vida’ han posat encara més llenya al foc, motiu pel qual la neta de María Teresa Campos ha rebut les crítiques de diversos col·laboradors.

Aquesta situació va provocar l’enuig de Terelu durant el programa d’ahir. «Jo no soc aquí per parlar de la meva filla ni per defensar la meva filla», va advertir la presentadora, visiblement molesta pel debat en el qual es va veure embolicada: «Per a això me’n vaig al puto passadís».

Els seus companys es van quedar en complet silenci mentre ella continuava exposant els motius del seu emprenyament: «La meva paciència té un límit. Estic amb les meves millors formes amb tot el món, no soc aquí per haver de treure l’espasa i les pistoles». «¿Però què cony és això?», es va preguntar Terelu després de sentir-se atacada.

Tot seguit, va tornar a donar la cara per Alejandra: «Com si la meva filla hagués dit alguna cosa... Per l’amor de Déu, ¿què ha dit? ¿Que la seva tia es va enfadar? ¡Doncs es va enfadar!». «Perquè estava desbordada i li estaven tocant els nassos. És lògic i normal, la pobra no podia controlar tothom i tot li queia a sobre», va lamentar.

D’altra banda, va voler deixar clar que la seva germana va disfrutar del casament «com qui més». També va destacar l’alegria dels nòvios en una data tan assenyalada i va restar importància a la polèmica: «Tant de bo tingués jo una parella en la meva vida que em donés aquesta felicitat». No obstant, va admetre que «quan algú fa un exclusiva hi ha conseqüències i ho sabem tots».