Disney + segueix apostant fort pel públic nacional. La plataforma de pagament acaba de confirmar la seva primera sèrie original espanyola i els seus dos protagonistes. La cantant Aitana i l’actor de sèries ‘Élite’ Miguel Bernardeau, que també són parella sentimental, seran part del repartiment de ‘La última’, un drama generacional sobre l’amor, la lluita per obrir-se camí i l’amistat.

En aquesta història, Candela, interpretada per Aitana, s’esforça tot el que pot per convertir-se en cantant fins que en un bar es troba amb un alt càrrec d’una discogràfica. Aquella mateixa nit també es retrobarà amb Diego, interpretat per Miguel Bernardeau, un antic conegut de l’institut que té com a somni acabar convertint-se en lluitador de boxa professional.

La sèrie consta de cinc episodis que veuran la llum pròximament a la plataforma de pagament. Els responsables del projecte són Eduard Cortés (‘Merlí’) i Abigail Schaaff (‘El Ministerio del Tiempo’), en la direcció. La productora al càrrec és Grupo Ganga, al capdavant de sèries com ‘Cuéntame cómo pasó’ o ‘HIT’, de La 1 de TVE.