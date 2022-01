En una època marcada per la pandèmia, Quim Masferrer ha tornat a voltar per Catalunya i, malgrat l'obligada distància social, ha pogut sentir la gent més a prop que mai. El dilluns 24 de gener, a les 22.45 hores, a TV3, hi haurà un nou capítol d’El foraster des de Sant Llorenç de la Muga. El poble és al bell mig del que es coneix com “Empordà de muntanya”, però això no impedirà que en Quim hi acabi fent activitats més pròpies de la platja. Amb un bon grapat de veïns disputarà el seu primer partit de "frisbee ultimate", un esport de regles incertes però diversió garantida; i de la mà de la Irina i en Ricky, en Quim rebrà classes de "skimboard", una modalitat de surf que deixarà petja en la seva memòria i, sobretot, en el seu cos.

A Sant Llorenç coneixerà els Northern Cellos, capaços de fer versions espectaculars de qualsevol cançó amb els seus cellos elèctrics; en Prim, que ofereix conversa a tothom que passa per la plaça; i la Lola, una dona francesa amb l'esperit molt jove i l'ànima de vedet. En Quim també hi trobarà en Martí, un jove que es postula com a futur alcalde del poble, i en Pere, que amb només 8 anys està disposat a arrabassar-li l’alcaldia. I des de l'Argentina hi va arribar en Mariano, per buscar-hi una vida nova, però el que hi ha acabat trobant és una família: la dels veïns que el van ajudar a fer tirar endavant el seu fill. View this post on Instagram A post shared by El Foraster (@elforastertv3) El programa de la Televisió de Catalunya de Quim Masferrer ja havia estat anteriorment a l'Alt Empordà, visitant Port de la Selva, Portbou, Maçanet, Ventalló, Espolla i Cadaqués. El Foraster torna a l'Alt Empordà: avui, a Cadaqués