Els cims de l'Empordà i Girona que tothom hauria de pujar almenys un cop a la vida

Tant si ets senderista, excursionista, muntanyista, practicant de trekking, aficionat del trail running, de les raquetes de neu o simplement et consideres amant de la naturalesa, hi ha un seguit de cims a l'Alt Empordà i a les comarques de Girona que no et pots perdre. El fet que la província contingui part del Pirineu Axial, el Subpirineu, el Prepirineu, la Serralada Transversal Catalana, la Serralada Litoral i la Serralada Prelitoral, fa que el territori disposi d'una cartera de pics molt extensa on gaudir plenament de la naturalesa. Aquests són alguns dels més destacats:

Puig de Bassegoda (1.373 m)

Alt Empordà / Alta Garrotxa. Moderat

El Bassegoda, conegut localment com el Puig pels habitants dels voltants, és una prominència que s'eleva entre els termes municipals de Montagut i Oix, a la comarca de la Garrotxa, i d'Albanyà, a l'Alt Empordà. Amb una altitud de 1.373,7 metres, destaca per la seva forma punxeguda. Als seus peus, en el vessant nord-oriental, neix el riu Borró, que és afluent del Fluvià.

Powered by Wikiloc

Recorregut de: 8,28 km

Altitud màxima: 1.373 m

Altitud mínima: 762 m

Ascens: 659 m

Descens: 659 m

Puig Neulós (1.257 m)

Alt Empordà / Rosselló. Moderat

El Puig Neulós, conegut en francès com pic du Néoulous, és el cim més alt de la serra de l'Albera, amb una alçada de 1.256 metres. Aquesta muntanya és compartida pels municipis de la Jonquera, la Roca d'Albera i Sureda, tots dos a la regió del Rosselló, i actua com a límit entre les respectives comarques. La seva cresta ha servit com a frontera entre els antics comtats d'Empúries i Rosselló i, des del Tractat dels Pirineus (1659), continua sent la frontera entre els estats espanyol i francès.

Powered by Wikiloc

Recorregut de: 14,64 km

Altitud màxima: 1.261 m

Altitud mínima: 407 m

Ascens: 871 m

Descens: 871 m

Puigpedrós (2.915 m)

Baixa Cerdanya. Moderat

El sostre de la província de Girona és el cim del Puigpedrós. El pic, situat entre els municipis de Ger, Guils de Cerdanya, Meranges i Porta -Catalunya del Nord-, rep la denominació de puig per les abundants roques que es concentren a la part superior del cim. L'itinerari escollit per a realitzar l'ascensió s'inicia al Refugi de Malniu. La ruta circular, de baixada, permet apropar-se fins a l'estany de Malniu, on es pot realitzar una remullada ben fresca.

Recorregut de: 10,44 km

Altitud màxima: 2.915 m

Altitud mínima: 2.120 m

Ascens: 801 m

Descens: 801 m

Desnivell acumulat: 1.602 m

Puigmal (2.913 m)

Ripollès. Moderat

Un dels cims més emblemàtics, no només de les comarques de Girona, sinó també de Catalunya, és el Puigmal. El pic pertany al municipi de Queralbs i a Er -Catalunya del Nord-. En aquesta ocasió, es proposa l'ascens des del Santuari de la Mare de Déu de Núria, a la Vall de Núria. L'únic mitjà de transport per accedir a la vall és el tren Cremallera, el qual es pot agafar tant des de Ribes de Freser com des de Queralbs.

Recorregut de: 9,07 km

Altitud màxima: 2.913 m

Altitud mínima: 1.976 m

Ascens: 906 m

Descens: 906 m

Desnivell acumulat: 1.812 m

Pic de Bastiments (2.881 m)

Ripollès. Moderat

Entre el Ripollès i el Conflent, separant el Circ d'Ulldeter i el Circ de Bacivers, hi ha el Pic de Bastiments. El cim pertany a l'entitat territorial de Setcases, Queralbs i Fontpedrosa -Catalunya del Nord-. El trajecte seleccionat enfila el cim pel vessant esquerre, passant prèviament pel Coll de la Coma de l'Orri i pel Coll de la Marrana.

Recorregut de: 14,39 km

Altitud màxima: 2.881 m

Altitud mínima: 1.572 m

Ascens: 1.401 m

Descens: 1.401 m

Desnivell acumulat: 2.802 m

Pic de l'Infern (2.869 m)

Ripollès. Moderat

A tocar del Pic de Bastiments hi ha el Pic de l'Infern. A cavall de Queralbs i Fontpedrosa -Catalunya del Nord-, per assolir el cim habitualment es parteix des del refugi d'Ulldeter.

Recorregut de: 9,8 km

Altitud màxima: 2.869 m

Altitud mínima: 2.077 m

Ascens: 750 m

Descens: 800 m

Desnivell acumulat: 1.550 m

El Taga (2.040 m)

Ripollès. Fàcil

Conegut per la seva creu, la cima del Taga -d'entitat territorial administrativa de Ribes de Freser, Ogassa i Pardines-, és un dels punts de referència de la comarca del Ripollès. El pic es troba a la Serra de Conivella, tocant la Serra Cavallera. Una de les rutes habituals és l'ascensió des de Sant Martí d'Ogassa:

Recorregut de: 7,55 km

Altitud màxima: 2.040 m

Altitud mínima: 1.378 m

Ascens: 677 m

Descens: 677 m

Desnivell acumulat: 1.354 m

Les Agudes (1.703 m)

La Selva. Moderat

En el massís del Montseny, entre Arbúcies i Fogars de Montclús -Vallès Oriental- s'ubica el cim de Les Agudes. El terreny superior destaca pels abundants rocs. La seva situació, a tocar del Turó de l'Home -Vallès Oriental- fa que per molts sigui irresistible culminar els dos cims.

Recorregut de: 9,27 km

Altitud màxima: 1.705 m -en el Turó de l'Home-

Altitud mínima: 1.201 m

Ascens: 594 m

Descens: 594 m

Desnivell acumulat: 1.188 m

Matagalls (1.698 m)

Osona. Fàcil

A cavall dels municipis de Viladrau, el Brull i Montseny -Vallès Oriental-, al cim del Matagalls pernocta imperiosa la creu que commemora al poeta català Jacint Verdaguer. L'itinerari escollit per a realitzar l'ascensió s'inicia al Coll de Bordoriol, és a dir, des del vessant del cim pertanyent al municipi de Viladrau.

Recorregut de: 10,88 km

Altitud màxima: 1.698 m

Altitud mínima: 1.092 m

Ascens: 615 m

Descens: 615 m

Desnivell acumulat: 1.230 m

Comanegre (1.557 m)

Garrotxa. Fàcil

Entre els Municipis de Montagut i Oix es troba el Comanegre, el qual destaca per ser el cim més alt de la comarca de la Garrotxa. Una bona opció per a ascendir-lo és realitzant la seva carena, el que permetrà gaudir d'unes vistes impecables.

Recorregut de: 6,24 km

Altitud màxima: 1.557 m

Altitud mínima: 1.208 m

Ascens: 401 m

Descens: 401 m

Desnivell acumulat: 802 m

Puigsacalm (1.514 m)

Garrotxa. Fàcil

Al municipi de la Vall d'en Bas hi ha el punt més alt de la Serralada Transversal, el Puigsacalm. Una de les rutes més habituals és l'ascensió des del Coll de Bracons, fet que permet realitzar el trajecte amb un desnivell positiu assequible per a molts i travessant les característiques fagedes de la comarca de la Garrotxa:

Recorregut de: 9,62 km

Altitud màxima: 1.514 m

Altitud mínima: 1.042 m

Ascens: 468 m

Descens: 468 m

Desnivell acumulat: 936 m

Puigsou (991 m)

Gironès. Fàcil

El Puigsou és el punt més alt de la Muntanya del Rocacorba, coneguda popularment per l'emblemàtic Santuari de Mare de Déu de Rocacorba. La ruta que us proposem per assolir el cim d'una de les muntanyes més icòniques del gironès és la clàssica, la qual arriba fins al santuari:

Recorregut de: 7,01 km

Altitud màxima: 929 m

Altitud mínima: 421 m

Ascens: 508 m

Descens: 508 m

Desnivell acumulat: 1.016 m

Hi ha centenars de cims a les comarques de Girona, molts dels quals són imprescindibles per tota persona a qui li agrada la muntanya. Avui n'hem escollit 12, no obstant això, el llistat es podria augmentar de forma considerable amb altres pics com, per exemple, les Salines (1.333 m), el Noufonts (2.869 m), la Tosa d'Alp (2.537 m), el Penyes Altes de Moixeró (2.276 m) o El Mont (1.117 m).