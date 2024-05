Nyoquis amb beixamel: la recepta que està triomfant a les xarxes

Cada cop són més les persones que naveguen per les xarxes socials tot buscant una recepta per cuinar-la a casa seva. Una de les que més ha triomfat darrerament és la que avui us presentem. Es tracta de nyoquis amb beixamel. Poseu-vos el davantal, què us expliquem com cuinar aquest plat. Mans a la massa!

Ingredients

Abans, però, us indiquem quins ingredients us faran falta:

1/2 litre de llet

3 ous

75 grams de mantega

150 grans de farina

2 culleradetes de formatge ratllar

Sal

Per a la beixamel: 1/4 de litre de llet; 1 cullerada de mantega; 1 cullerada de farina; sal.

Pas a pas

En un cassó, es posa la llet a bullir amb una mica de sal i 50 grams de mantega; quan comenci a bullir, s’aparta del foc i s’hi afegeix la farina i es remena fins a formar una pasta fina. Es deixa refredar i es van incorporant els ous, un a un –sense afegir-ne un altre fins que l’anterior estigui ben barrejat. Finalment, s’hi afegeix una culleradeta de formatge ratllat. Ja freds, es dona forma arrodonida als nyoquis, s’unten amb una mica de mantega i es couen en aigua bullent; han de quedar folgats, durant 10 minuts. Es treuen amb una escumadora i es posen a assecar. Amb la farina, la mantega i la llet es prepara una beixamel. La meitat de la beixamel es posa en una font, s’hi posen els nyoquis a sobre i s’hi aboca la resta de la beixamel. Se serveixen molt calents. Si es desitja, es pot ficar durant uns minuts al forn per gratinar.

Això és tot. Ara a gaudir del plat. Bon profit!