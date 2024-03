La crema catalana és un plat emblemàtic de la gastronomia catalana. Aquestes postres exquisides, profundament arrelat a la cultura catalana, és una combinació perfecta de textures suaus. I amb un toc subtil a vainilla i canyella, la boca se't fa aigües... Per això, avui us presentem una recepta de crema catalana casolana que captura l'autenticitat i el gust tradicional, perfecta per a qualsevol ocasió. Som-hi! Mans a la massa... O a la crema, més ben dit.

Ingredients 6 rovells d'ou

500 ml de llet sencera

150 g de sucre

30 g de maizena

Pell de llimona

Pell de taronja

1 branca de canyella

Pas a pas Preparació de la llet aromatitzada: en una cassola, escalfa la llet a foc mitjà amb la pell de llimona, la pell de taronja i la branca de canyella. Deixa que s'escalfi durant uns 10-15 minuts, sense deixar que arrenqui a bullir. Preparació dels rovells d'ou: en un bol, bat els rovells d'ou amb el sucre fins que la barreja quedi pàl·lida i espumosa. Afegeix la maizena: incorpora una mica de llet aromatitzada escalfada prèviament i barreja-la amb la maizena fins que estigui ben dissolta. Incorporació dels ingredients: un cop la llet aromatitzada estigui prou calenta, retira les pells de cítrics i la canyella, i aboca la llet calenta sobre la mescla de rovells d'ou i sucre mentre remous constantment. Cocció: torna a col·locar la mescla a la cassola i cou-la a foc baix, removent constantment amb una cullera de fusta fins que la crema comenci a espessir-se. Aquest procés pot trigar uns 10-15 minuts. Preparació del caramel: en una paella, escalfa una capa generosa de sucre blanc fins que es caramel·litzi, sense remenar, vigilant evitar que es cremi. Muntatge: aboca la crema catalana en els recipients individuals i deixa-la refredar. Quan estigui prou freda, afegeix una capa fina de caramel sobre cada crema. Refrigeració: deixa reposar les cremes a la nevera durant almenys dues hores abans de servir perquè adquireixin la seva consistència característica. Servei: just abans de servir, decora cada ració de crema catalana amb una canya de canyella.