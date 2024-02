El setembre de 2023, Jordi Roca i Ale Rivas van donar un nou gir a Rocambolesc amb l'obertura d'un nou local que va suposar un nou concepte per a ells, passant del dolç i el fred de la gelateria Rocambolesc al salat i calent del Rocambolesc Bikineria.

L'establiment compta amb una oferta gastronòmica que va des del clàssic biquini (pernil dolç i formatge), a opcions vegetarianes, passant per jocs de sabors amb ingredients com el pastrami o la tòfona. No és una cosa nova per a Jordi Roca, que ja va fer els seus rocadillos en el desaparegut Roca Moo, amb una estrella Michelin.

Resulta temptador preguntar-li a un mag de la cuina com ell com aconseguir el biquini perfecte a casa. I ell ens respon, no sense humilitat, que "el biquini perfecte no existeix, existeix el teu preferit…".

Bé, acceptem la resposta, però així i tot repreguntem: com fa Jordi Roca el seu biquini preferit? I el xef ens contesta de tal manera que podem convertir la seva explicació en una sèrie trucs, consells, que faran que el mos sigui celestial. Perquè si a ell li ho sembla, com no ens ho semblarà a nosaltres.

El pa

"Faig servir un pa de motlle sense vores, si pot ser ben dens. Si no és així, sempre existeix l'opció d'aplanar les llesques que trobem al supermercat. Després pinto amb un pinzell tots dos costats amb mantega que he fos prèviament, però sense passar-me".

El formatge i el pernil

"Jo faig servir formatge tipus Havarti [elaborat a Dinamarca amb llet de vaca] i un pernil dolç el més sec possible, fins i tot lleugerament fumat. Per què el més sec possible? Perquè és important que no deixi anar aigua mentre escalfem el biquini; acabaria humitejant el pa i perdria la fermesa".

Com escalfar el biquini?

"Una vegada hem preparat el pa i hem triat el formatge i el pernil, arriba el moment de la cocció. L'ideal és escalfar-lo en una placa doble. Si no la tens, pots fer-ho en una paella antiadherent, donant volta i volta al biquini, sempre fent una mica de pressió (per a això pots utilitzar l'espàtula amb la qual el gires però jo uso paper de forn perquè no es desfaci massa i per a concentrar els gustos)".

Més ingredients? Sí, per què no?

"Els ingredients que he citat abans conformen el biquini base. Ara bé, a partir d'aquí podem posar qualsevol cosa que vulguem! El biquini ho permet tot. Així