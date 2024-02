L'alimentació és un punt que preocupa i molt. Mantenir un cos saludable i una ment sana, comença per una bona alimentació, fer esport i desconnectar de les xarxes digitals. Així doncs, si el que vols és començar a cuidar-te i tens més de 50 anys, avui et portem els consells dels experts per fer un esmorzar saludable.

Sempre s'està posant en dubte si l'esmorzar és el menjar més important del dia. Hi ha persones que opinen que si i, altres, que no. Segur que coneixeu algú que de bon matí menja bastant i variat. En canvi, sovint els adolescents, no solen ni esmorzar, abans de marxar de casa. Saps quines repercussions pot tenir això en el teu organisme?

No fer un bon esmorzar farà que estiguis picant contínuament fins a l'hora de dinar i de segur, que no menjaràs fruita, un iogurt o fruits secs. Optaràs per xocolata, brioixeria o un entrepà d'embotit. Així doncs, què és millor?

La importància de l'esmorzar després dels 50

Si el que cerques és perdre pes, és important que comencis el dia amb un esmorzar saludable. A partir de certa edat aprimar-se sol ser una tasca més complicada i, per això és important tenir en compte una sèrie de recomanacions.

A l'hora de l'esmorzar els experts aconsellen que aquelles persones que superin la cinquantena, comencin a ingerir productes sense sucre. Tant si vol aconseguir aprimar-se com si es vol cuidar, és recomanable allunyar-se del menjar amb un alt contingut de carbohidrats.

Les recomanacions dels experts

Serà molt important seguir una dieta basada en proteïnes, greixos i fibra. En cas de tenir més de 50 anys i voler desfer-se d'aquests quilos de més, és interessant evitar una sèrie de mals hàbits que contribueixen a engreixar-se. El iogurt grec natural, la mantega i els fruits secs són alguns aliments que cal tenir en compte a primera hora.

Els especialistes suggereixen prendre fibra i incorporar a la teva alimentació força fruites i verdures. Aquests aliments són rics en fibra i no compten amb massa calories, cosa que ajuda a mantenir un pes saludable.

Passar moltes hores sense menjar després de despertar-se pot tenir un impacte negatiu a la salut i la funció del cervell. Però no es recomana menjar barretes de proteïnes. Encara que hi ha múltiples varietats, els experts rebutgen la ingesta d'aquelles que tenen xocolata, a més no recomanen menjar coquetes, croissants i brioixeria a primera hora.

En definitiva, saltar-se l'esmorzar provocaria que la persona senti gana amb el pas de les hores. El mateix passa si només es pren cafè o te abans de sortir de casa.