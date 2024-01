El llobarro es pot fer de nombroses maneres i el tenim a mà, procedent de la badia de Roses, però hem optat per l’opció al forn amb patates, per la seva facilitat en l’elaboració. Ja veureu, el plat és molt senzill de fer i és deliciós. I si es cuina amb ingredients de quilòmetre zero, el resultat és brutal. Comencem!

Què necessitem? Un llobarro (depèn de la mida)

3 o 4 patates

Una ceba

Una llimona

Romaní

Sal

El primer pas és pelar les patates i tallar-les a làmines i, seguidament, farem el mateix amb la ceba. Aboquem totes dues coses en una paella amb una mica d'oli i ho deixem cuinar uns minuts a foc mitjà. Mentrestant, preescalfem el forn a 190 graus. Col·loquem en una safata de forn les patates, la ceba i el romaní a la base amb oli i col·loquem a sobre el llobarro net i amb uns talls als lloms per evitar que es quedi sense fer. Per intensificar el sabor, podem col·locar unes rodanxes de llimona a sobre. Poseu-hi sal al gust i una mica més d'oli i deixeu-ho al forn durant uns 25 minuts fins que aconsegueixi el punt desitjat. I això és tot. Ara toca gaudir del plat a taula. Un plat que, acompanyat amb un bon vi blanc de la DO Empordà, per exemple, pot ser una delícia pel paladar. Bon profit!