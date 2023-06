El Restaurant Els Pescadors de Llançà, liderat pels germans Lluís Fernández i M. Àngels Fernández, manté la seva presència en el Top 150 europeu d'Opinionated About Dining (OAD). Aquest reconeixement reafirma el seu compromís amb l'excel·lència culinària i posa de manifest la qualitat de la seva proposta gastronòmica.

Amb 42 restaurants entre els 150 millors d'Europa, Espanya és el gran protagonista dins del Top 150 europeu d'Opinionated About Dining (OAD). En aquesta llista creada el 2013 per Steve Plotnicki, Espanya concentra 42 restaurants dins dels 150 seleccionats. En aquest rànquing mundial, el restaurant danès Alchemist repeteix com a líder.

Amb una tradició gastronòmica basada en l'ús d'ingredients de proximitat, el Restaurant Els Pescadors s'ha convertit en un referent culinari a l'Alt Empordà. Els plats, creats amb passió i dedicació, combinen sabors únics, capturant l'essència del mar i la terra. Un dels nostres grans trets distintius és la nostra aposta per la Llagosta del Cap de Creus, un producte autòcton, selecte i que només es pot degustar durant alguns mesos a l'any.

"Aquesta distinció ens enorgulleix profundament i és un testimoni del treball incansable de tot l'equip d'Els Pescadors -diuen els germans Fernández. Volem expressar el nostre agraïment als nostres clients, col·laboradors i a tots els que han fet possible aquest reconeixement. Sense el seu suport constant, aquesta fita no hauria estat possible. Continuarem treballant per oferir als nostres clients experiències gastronòmiques excepcionals i mantenir el nostre lloc com a destí culinari de primera classe. Agraïm sincerament a OAD per reconèixer els nostres esforços i confiar en la qualitat de la nostra proposta culinària."