Anna Bardera està al capdavant del restaurant Els Oliverons del Far d’Empordà, un establiment acollidor, de tracte familiar però molt professional. La seva especialitat és la cuina tradicional empordanesa, casolana i ben elaborada. La màxima del seu negoci és que els comensals siguin el centre i que estiguin el més ben atesos possible, per això, també hi trobareu propostes per a celíacs. A més disposen d’un aparcament molt ampli.

Esmorzars de forquilla Dels seus fogons en surten plats elaborats amb el punt just de cocció per a permetre’ns gaudir d’un bon àpat. Entre les seves especialitats en destaquen: una exquisida galta de vedella, la cua de bou amb reducció de ratafia o uns increïble peus de porc a la brasa. La jornada comença amb els seus esmorzars de forquilla, típics catalans, de diumenge a divendres, a partir de tres quarts de nou del matí. A l’hora de dinar, podreu tastar els seus plats fins a dos quarts de quatre de la tarda. Els festius l’horari canvia i és des de dos quarts d’una del migdia fins a dos quarts de quatre de la tarda. Ara que ja estem al mes de juny també podreu gaudir d’un bon sopar a la fresca a la seva espaiosa terrassa, dijous i divendres, des de les vuit fins a tres quarts de deu del vespre. ELS OLIVERONS Adreça: Carrer Moles, 1. El Far d'Empordà. Telèfon: 972 671 521 Mòbil: 696 08 36 64