L’Escala mereix una visita tot l’any. La vila marinera procura oferir la seva millor cara a tots els visitants que es passegen en els seus carrers i places. Al Port de la Clota al restaurant Bol Roig podreu gaudir d’unes vistes privilegiades del port nàutic i del municipi mentre degusteu uns bons plats.

L’establiment ofereix una cuina marinera mediterrània i tradicional catalana. Les seves especialitats són els arrossos i el peix. A la seva carta podem trobar arròs a la marinera o negre i també el fet a la cassola amb musclos i costelló. A part de tota varietat de peix i marisc. Pel Bol Rogi el client és el més important i perquè tothom pugui menjar el que li agrada també fan carn com xuleton, xai, entre altres. Pel dia a dina tenen un menú per dinar de dilluns a divendres de 19 euros i un altre de sopar i caps de setmana de 30 euros.

Per altra banda, aquest any han elaborat un menú especial per a la revetlla de Sant Joan que consta d’uns entrants de primer, un segon a escollir i postres per 50 euros.