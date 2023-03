El festival de l'enoturisme a la Costa Brava, impulsat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, oferirà aquest abril una seixantena de propostes originals, com un tast dalt d'un globus aerostàtic, cites ràpides entre vinyes o sopars a deu mans amb la Cuina de l'Empordanet. El Vívid arriba a la desena edició amb l'objectiu d'arribar a públic més jove i, per això, incorpora activitats com un 'brunch' o una posta de sol amb vi a través de la proposta 'Experiències vil·lenials'. El festival ha registrat una mitjan de 2.000 assistents provinent majoritàriament de les comarques gironines (66%) però també de l'àrea de Barcelona (34%).

De l'1 d'abril a l'1 maig se celebrarà la desena edició del festival Vívid, un mes sencer d'activitats enoturístiques a la Costa Brava. La iniciativa promocional, impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, compta amb el suport i la participació del Consell Regulador de la DO Empordà, cellers de la DO Empordà, ajuntaments i empreses turístiques del territori, així com del centenar de membres que integren el club de màrqueting de la Ruta del Vi DO Empordà. El Vívid celebra la seva desena edició consolidat com un dels esdeveniments enoturístics més importants que es duen a terme actualment a Catalunya.

Aquest dilluns han presentat la programació a Barcelona. L'acte ha comptat amb la participació de Jordi Masquef, vicepresident segon del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Xavier Albertí, president del Consell Regulador de la DO Empordà, i Norbert Bes, director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

La mitjana d'ocupació de les propostes del Vívid se situa en el 80% mentre que una de les dades que posa de manifest la bona acollida que té entre els aficionats al vi és que el 95% fa una valoració de "molt bona" o "bona". Al llarg d'aquesta dècada, a més, el festival s'ha convertit també en un laboratori d'idees i d'innovació en aquest camp que han ajudat a diversificar l'oferta enoturística de l'Empordà.

El festival ofereix una seixantena d'activitats durant el mes d'abril a la Costa Brava. La iniciativa es dona a conèixer al web https://vivid.costabrava.org/ i una campanya de comunicació en mitjans tradicionals i digitals, específicament a les xarxes socials. La programació d'activitats es divideix en vuit categories: tastos singulars, maridatges per perdre els sentits, àpats que fan festa, esmorzars entre vinyes, experiències vil·lennials, rutes de vi i natura, melodies de vi, i escapades Vívid.

El Vívid proposa un munt de tastos singulars i únics per assaborir els vins de l'Empordà. El celler Empordàlia programa un tast de vi dalt d'un globus aerostàtic que sobrevolarà unes de les seves vinyes. El celler Mas Geli anima els usuaris del Vívid a buscar noves amistats amb l'activitat Speed dating, Speed tast, que proposa tastar cada vi amb companys o companyes de taula diferents d'una manera elegant. A Vins i Licors Grau, el periodista Xavier Grasset compartirà amb els usuaris els vins de l'Empordà que més li agraden.

Una gran varietat de degustacions que, a més, volen arribar a tots els públics amb activitats adaptades a diversos col·lectius, com el tast de vins en llengua de signes que programa el celler Clos d'Agon.

Maridatges

Formatges, foie-gras, ostres, xocolata… El Vívid programa activitats que mariden els vins de l'Empordà amb altres productes del territori, per descobrir sabors i textures en perfecte equilibri. Un viatge enogastronòmic guiat per grans experts com el cap de sala del Restaurant del Castell Perelada, Toni Gerez —primer cap de sala reconegut amb una estrella Michelin—, que proposa una curosa tria de formatges d'aquí i d'allà per maridar amb tota mena de vins. Dins d'aquest àmbit també destaca el maridatge que oferirà el celler Martí Fabra, que combinarà els seus vins dolços i rancis amb foie-gras. Serà un tast excepcional, ja que alguns d'aquests vins no es comercialitzen. I també destaca el tast que oferiran el celler Mas Oller i la xef Iolanda Bustos, que maridaran tres vins amb tres tapes elaborades amb les flors de l'entorn del celler.

El Vívid també proposta àpats. Enguany, destaquen els tres sopars a deu mans que proposen els xefs de la Cuina de l'Empordanet i els cellerers de l'Empordà. Cada àpat oferirà un maridatge creat especialment per combinar cinc plats i cinc vins de l'Empordà. Tots els sopars compten amb la presència dels xefs i dels cellerers, que expliquen als comensals els plats i els vins i el sentit del maridatge. Una altra proposta destacada d'aquesta categoria és el menú 'Vi a la copa, vi al plat', que ofereix el Restaurant Es Portal, de Pals, i que inclou els vins com a ingredient dels plats que justament es maridaran amb els mateixos vins.

La proposta Esmorzars de forquilla entre vinyes tindrà lloc a una dotzena de cellers de la Ruta del Vi DO Empordà amb la participació dels cuiners del col·lectiu gastronòmic de la Cuina del Vent i dels clubs d'Enogastronomia Costa Brava i de la Ruta del Vi DO Empordà.

Experiències Vil·lennials

El festival de l'enoturisme vol augmentar l'assistència del públic més jove i programa activitats adreçades principalment a aquest col·lectiu. Són propostes que mariden el vi, la gastronomia i la música en un ambient festiu i en entorns de gran bellesa. Una de les activitats més destacades d'aquesta categoria és el Brunch entre vinyes al nou celler Perelada que per primera vegada des de la seva obertura ofereix una activitat d'aquestes característiques. Serà una festa per a més de cent participants que començarà al migdia i finalitzarà a les quatre de la tarda. Una altra de les experiències per a joves és la Wine sunset a la Finca Furot del celler Oliveda, que proposa un capvespre entre vinyes envoltats de natura, vins i concert.

Finalment, el festival també proposa rutes de vi i natural per gaudir dels paisatges vinícoles de l'Empordà, les experiències Melodies de vi que el marida amb diversos estils musicals i escapades, amb paquets que inclouen nits d'allotjament combinades amb activitats.