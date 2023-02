Per a fer aquesta recepta d’entrant o com a aperitiu per compartir, els calamarsons –també podem fer servir calamars de talla mitjana o cananes no gaire grans– es netegen i se separen els tentacles de les bosses; cal saltar-los en una paella i, quan hagin deixat anar l’aigua, s’afegeix una mica d’oli; després, es retiren i es reserven. En la mateixa paella, es fregeix a foc lent la ceba tallada en juliana amb la fulla de llorer fins que estigui ben feta. En aquest punt, s’aboca la cervesa –de 33 centilitres i, si pot ser, artesana–, es posa sal i pebre, es tapa i es deixa coure durant cinc minuts. Seguidament, s’afegeixen els calamarsons i es deixa coure 15 minuts, vigilant que no s’enrosseixin massa. El plat de calamarsons amb ceba i salsa de cervesa se serveix calent i s’empolvoren amb julivert picat, sense excés.