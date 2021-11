La realció del xef Paco Pérez i el Grup Peralada continua enfortint els seus enllaços en el camp que més domina el cuiner llançanenc i que, des de sempre, ha estat un dels fars del Peralada Ressort, com és la gastronomia. La cuina de Paco Pérez i el seu equip ha lluït amb notable èxit aquest passat estiu en el restaurant Shiro, ubicat a les noves instal·lacions del parc del Castell i ho seguirà fent aquesta tardor per primera vegada. El Shiro by Paco Pérez ofereix nous plats amb productes de temporada, seguint la seva avantguardista proposta basada en la cuina asiàtica amb tocs del Mediterrani.

Les iniciatives del cuiner empordanès són materialitzades per un equip experimentat que encapçala Davide Bacchi, xef executiu del Grup Peralada, amb Manu Talón, deixeble de Toni Gerez, com a cap de sala.

En la nova carta s’han respectat els plats estrella de l’estiu com Pop a l’olivera amb Causa Limeña però, s’han incorporat altres amb toc de tardor com les Gyozas d’ànec amb trompetes de la mort o la deliciosa creació d’Ous de guatlla, moll de l’os, caviar i cuixetes de guatlla.

The Big, un aromàtic plat ple de sabor on el protagonista és un Gambot en curri vermell és una de les altres grans novetats, juntament amb la extraordinària sopa wonton Mar i Muntanya, una creació que fa ballar el paladar amb un toc de picant ideal per entrar en calor i activar tots els sentits.

En paraules del xef Paco Pérez: «En el transcurs del temps, la cultura ha viatjat per terra i mar, portant nous productes desconeguts per la gent. Shiro és la idea de portar a casa nostra tots els records dels nostres viatges, de les vivències viscudes a través d’allò tan antic com és la cuina».

Aquest fet ha estat possible gràcies al nou espai interior dissenyat per la interiorista Sandra Tarruella. Decorat i creat per potenciar la vivència d’un extraordinari viatge per les grans fonts d’inspiració del prestigiós xef Paco Pérez. Una proposta informal en la que plats japonesos, vietnamites, coreans o tailandesos es fusionen amb ingredients mediterranis.

La carta del Shiro by Paco Pérez reflecteix un extraordinari viatge per les grans fonts d’inspiració del xef que el van seduir a Àsia. Els mercats de Tokyo, els aromes dels carrers de Singapore o Bangkok, les espècies de Hanoi o l’avantguarda gastronòmica de Seul.

Cinc estrelles Michelin

Paco Pérez és un dels vaixells in signia de la gastronomia catalana, com ho demostren les cinc estrelles Michelin que acumula fins ara: Dues al restaurant Miramar de Llançà, la direcció del qual compareix amb Montse Serra, dues al restaurant Enoteca de l’hotel Arts de Barcelona, i una al restaurant 5 (Cinc), l’aposta de Paco Pérez a l’Hotel Das Stue de Berlín.