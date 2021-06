La Cuina d’en Ricard disposa del seu obrador a l’interior de l’empresa Sart, a l’Armentera. La botiga ocupa l’antiga carnisseria Sart, transformada per vendre plats per emportar. El seu responsable és Ricard Josep Puig que va estudiar hostaleria a Barcelona i, posteriorment, va treballar en diversos restaurants de renom amb professionals que li van ensenyar «tot el que sap del servei de plats cuinats», tal com reconeix.

El cap visible de Sart Cuina diu que elaboren molts plats a baixa temperatura per no maltractar els productes. Aquest tipus de cuina permet conservar totes les propietats organolèptiques dels aliments. «A la cuina tenim gent de proximitat i gent que ve de fora», indica Ricard Josep Puig, el qual porta dos anys de trajectòria al capdavant d’aquesta secció de cuina dins l’empresa Sart.

A l’exterior, s’hi ha fet un hort, on planten moltes de les verdures i plantes aromàtiques que utilitzen per elaborar els seus cuinats. A més a més, també treballen per mantenir la recuperació de la raça de la gallina empordanesa.

El treball en equip permet a la família oferir la qualitat més alta en el cicle de processos artesans. «El que ens agrada és rebre clients per segona, tercera i quarta vegada, i que t’expliquin com van gaudir menjant els nostres plats. Això ens enorgulleix molt a tots», comenta Josep Puig. En aquest sentit, de dimarts a divendres ofereixen un menú per 8,50 euros i els caps de setmana fan arrossos i fideuades.