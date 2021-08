Els cinemes acullen aquesta setmana l’arribada de 'Charlatán', film que va tenir l’estrena mundial a la Berlinale i que també va formar part de la secció oficial del Festival de Sevilla. Al muntatge, la coneguda cineasta polonesa Agnieszka Holland fa una adaptació de la història del remeier txec Jan Mikolasek. A la gran pantalla destaca també 'Andromeda Galaxy', seleccionada al Festival de San Sebastián el 2019; i 'El médico de Budapest', protagonitzada per Klaus Maria Brandauer, guanyador d’un Globus d’Or el 1986 per 'Memorias de África'. A les plataformes, arriba a Netflix la segona temporada de la sèrie 'Valeria', protagonitzada per la catalana Diana Gómez. Disney+ estrena '¿Qué pasaría si…?', la primera sèrie animada de Marvel Studios.

'Charlatán'

Després de passar per la Berlinale i el Festival de Sevilla, arriba a la gran pantalla 'Charlatán', de la cineasta polonesa Agnieszka Holland. Des de jove a Jan Mikolasek li van fascinar les plantes i les seves propietats medicinals i aviat es va tornar conegut per aquest aspecte. Durant els anys trenta, en l'època de guerra i postguerra, va dedicar a tractar sense distinció a rics i pobres, nazis i comunistes. Però la seva popularitat va acabar fent nosa a les autoritats polítiques i va haver de demostrar la validesa del seu mètode als tribunals. El film està basat en una història real.

'Andromeda Galaxy'

Shpëtim és un mecànic de 52 anys que fa molts anys que està a l’atur. La seva dona ha mort i la seva filla, la Zana, ha de viure en un orfenat. Davant d’aquesta situació lloga una caravana amb l’esperança de trobar una vida millor tant per ell com per la nena. El film ha passat pel Festival de San Sebastián, el 2019, el Festival de Sarajevo i el de Trieste.

'El médico de Budapest'

Un reconegut cardiòleg deixa la seva feina a Budapest i torna al seu poble natal, prop del Danubi, per exercir de metge de família, ofici que feia el seu pare anys enrere. Allà es retrobarà amb antics amics i coneguts i començarà a guanyar-se el respecte de la comunitat fins que surti a la llum un secret sobre el seu passat. El film el dirigeix István Szabó, director de 'Mephisto', guanyadora de l’Oscar a millor pel·lícula de parla no anglesa el 1982.

'Cuestión de sangre'

Bill Baker és un operari d’una plataforma petroliera estatunidenca. L’home viatja a Marsella per visitar la seva filla, qui està a la presó per un assassinat que afirma no haver comès. Lluny de casa les coses no seran gens fàcils per un pare disposat a tot per demostrar la innocència de la noia.

'Escape Room 2: Mueres por salir'

El film és la segona part del thriller psicològic 'Escape Room'. Aquest cop sis persones es troben tancades de manera inesperada i han d'anar revelant progressivament allò que tenen en comú per sobreviure. Junts descobriran que ja havien participat en el joc amb anterioritat.

'Jinetes de la justicia'

El militar Markus ha de tornar a casa amb la seva filla adolescent, la Mathilde, quan la seva esposa mor en un tràgic accident de tren. Tot sembla qüestió de mala sort fins que apareix l'Otto, expert en matemàtiques i també passatger, qui assegura que hi ha algú darrere de tot el succés. A mesura que les pistes s'acumulen en Markus té clar que tot podria haver estat un assassinat curosament orquestrat. La nova comèdia d'Andres Thomas Jensen gira entorn la comunitat, la causalitat i allò que dona sentit a la vida.

Netflix

Arriba a Netflix la segona temporada de ‘Valeria’, protagonitzada per l’actriu catalana Diana Gómez. Juntament amb les seves tres amigues, la Lola, la Carmen i la Nerea, el grup haurà d’enfrontar-se a moments crucials. El conegut actor Maxi Iglesias torna a interpretar el paper de Víctor, el punt dèbil de la Valèria. Després de tot, la protagonista haurà de fer front a una decisió que pot marcar el seu futur com a escriptora: amagar-se darrere un pseudònim i viure de la professió o renunciar a la publicació de la seva novel·la i seguir vivint dels contractes precaris. La història és una adaptació de la saga escrita per Elísabet Benavent.

'Beckett'

Netflix també estrena el film 'Beckett'. Després d’un tràgic accident a Grècia, Beckett, un turista estatunidenc, es veu implicat en una conspiració política i ha de fugir per salvar la seva vida. La pel·lícula, seleccionada al Festival de Locarno, retrata com el jove es converteix en objecte de persecució i es desespera per arribar a l'ambaixada dels Estats Units amb l’objectiu de netejar el seu nom. Però, en un context d’inestabilitat política, la tensió creix cada vegada que apareixen les autoritats.

'Escuadrón pastelero'

A 'Escuadrón pastelero' quatre experts competeixen per guanyar-se els clients i aconseguir que les seves creacions estiguin presents els dies especials. 'El Reino'La sèrie argentina explica la història del pastor Emilio Vázquez Pena, candidat a vicepresident que ha d’assumir la presidència quan el seu company és assassinat durant l’acte de tancament de campanya. L’Emilio intentarà desxifrar qui és l’assassí i quines van ser les raons. Tot mentre es prepara per ser el nou líder del país.

'Secretos del deporte: pacto con el diablo'

La sèrie documental explica històries del món de l’esport des d’una nova perspectiva. Relats del món del tennis, la boxa i el bàsquet explicats més enllà dels titulars. Així, les històries estan narrades per les persones que van viure els fets i revelen la valentia, fortalesa, angoixa, triomf, violència i comèdia que hi ha darrere cada gota de suor. Hi apareixen, entre altres, la boxejadora Christy Martin o el tennista Mardy Fish.

Movistar+

Movistar+ estrena la segona part de la cinquena temporada de 'Riverdale'. Després de graduar-se i retrobar-se anys després, els protagonistes continuen amb l'objectiu de salvar la ciutat que els va veure créixer dels nous misteris i intrigues que l'amenacen. Lluny de trobar la tranquil·litat, el grup descobreix que la vida és molt més complicada que quan tenien 18 anys.

'L: Generación Q'

Una altra novetat de Movistar+ és 'L: Generación Q'. La Bette, l’Alice i la Shane tornen amb un grup de nous personatges LGTBIQ+ més empoderats i més diversos. Els nous protagonistes naveguen entre l’amor, el desamor, el sexe, les contradiccions i l’èxit enmig del cor de Los Àngeles.

'Joy Division'

El 4 de juny de 1976 quatre joves britànics assisteixen a un concert de Sex Pistols a Manchester. Aquella mateixa nit va néixer la banda Joy Division. El documental recorre la història del conegut grup gràcies a les aportacions de Bernard Sumner, Peter Hook i Stephen Morris. A més, el muntatge compta amb material d’arxiu inèdit, fotografies i gravacions.

'The Beatles: Eight Days a Week'

Dirigit per Ron Howard i amb el permís de tots els membres de la banda i les seves famílies, ‘The Beatles: Eight Days a Week’ repassa la història del conegut grup anglès que amb vuit anys d’activitat es va convertir en una icona en la història de la música. Amb imatges inèdites dels seus primers anys i concerts, el documental analitza la relació entre els quatre joves que van trobar en la música una sortida de la seva senzilla vida a Liverpool.

Amazon Prime

Amazon Prime estrena la segona temporada de 'Modern love'. Aquest cop l'amor trencarà totes les normes. La lluita entre ser amics o amants, l'exploració de la sexualitat... Els vuit capítols de la sèrie donen peu a una sèrie d'històries sobre relacions, connexions, traïcions i revelacions. Cada episodi reflecteix l'amor en totes les seves formes, totes elles inspirades en fets reals publicats a la coneguda columna homònima del diari New York Times.

HBO

Arriba a HBO la segona temporada de la sèrie 'Stargirl'. En aquesta entrega la protagonista haurà de compaginar ser una heroïna i, al mateix temps, una noia normal.

Filmin

Després de passar pel festival Sundance, arriba a Filmin 'Luxor', un drama romàntic ambientat a la ciutat egípcia de Luxor. Entre creences ancestrals i ruïnes mil·lenàries, la Hana es retrobarà amb un antic amant. El destí els ha tornat a unir i tots dos estan solters, però les reticències tornaran a aflorar. 'La delgada línea azul'La sèrie amb més audiència durant l’últim any a la televisió sueca aterra a Filmin. El muntatge segueix la vida d’un grup de sis policies a Malmo. Amb tot, és un drama de deu capítols que mostra com es difumina la frontera que separa la vida laboral de la privada per unes persones que arrisquen la seva integritat física cada cop que van a treballar.

Disney+

Disney+ estrena ‘¿Qué pasaría si…?’, la primera sèrie animada de Marvel Studios que reinventa els principals moments de les pel·lícules de l’univers Marvel. Amb personatges com Peggy Carter, T’Challa, Doctor Extraño, Killmonger o Thor, la nova sèrie dirigida per Bryan Andrews explica què passaria si les conegudes històries haguessin pres un altre rumb.