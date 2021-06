Malmo Pictures, Lastor Media i Irusoin han fet públic un anunci per a un càsting que es fa aquest dijous, 17 de juny, a la tarda. És per a la pel·lícula "Suro", el rodatge de la qual s'ha previst per als mesos de juliol i agost, al municipi altempordanès de Darnius. Busquen nens i nenes d'entre 6 i 9 anys, joves d'origen català, joves d'origen marroquí i dones i homes d'entre 50 i 80 anys. Els interessats a participar en el càsting es poden adreçar a aquest correu: info@lastormedia.com