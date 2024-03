El MAC-Empúries convida a reviure els jocs d’herència clàssica aquesta Setmana Santa

Un dels objectius de qualsevol museu és captar públic i un dels reptes més complexos és que sigui un públic intergeneracional. Amb aquesta voluntat, els responsables del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries, a l'Escala, ha preparat, per aquests dies de Setmana Santa, un seguit de propostes diverses per conèixer el jaciment d’una manera plaent i en família.

Així s’ha previst una visita, aquest dimarts a les 11 del matí, que inclou la possibilitat de jugar amb jocs d’herència clàssica, per descobrir com es divertien les persones fa dos mil anys i com no dista massa del que passa ara. L’endemà dimecres, a la mateixa hora, s’ha organitzat el joc de les pistes a partir de la descoberta d’uns ous misteriosos, tant per la ciutat grega com romana. A més, fins aquest dijous, s’instal·la un petit espai recreatiu davant l’exposició temporal Tresors d’Empúries on hi haurà material perquè els infants puguin pintar, retallar i fer manualitats. Restarà obert de les deu del matí a dos quarts de set de la tarda i l’activitat és lliure i gratuïta.

A banda d’aquestes activitats, també es proposa als visitants la possibilitat de sumar-se a una visita conduïda per una antiga habitant de l’Emporiae romana del segle I dC. Amb ella, passejaran pels carrers antics per descobrir la rica història i els racons especials de les ciutats grega i romana. Aquestes visites es fan en català i castellà, des d’aquest dimecres i fins diumenge, a les 11 del matí i a les 5 de la tarda. Costen 6 euros, però per als menors de 8 anys és gratuït. Val a dir que el jaciment resta obert aquests dies de les 10 del matí a les 7 de la tarda.