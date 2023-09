El Festival Terra de Trobadors celebrarà del 8 al 10 de setembre la seva trenta-unena edició als carrers i places de Castelló d’Empúries. Enguany s’oferiran més de 200 activitats i la temàtica escollida és l’enderroc del castell comtal.

Una de les principals novetats d’aquest any és l’increment d’activitats relacionades amb la temàtica escollida amb la voluntat de divulgar l’aspecte històric triat en aquesta edició. Per això, el festival ha incrementat les produccions pròpies i les coproduccions per generar activitats i propostes artístiques úniques i originals que s’estrenaran durant el festival. Dins del cicle de conferències, per exemple, s’ha programat el divendres dia 8 de setembre la presentació del llibre L’enderroc del castell comtal de Castelló d’Empúries (1332) de l’historiador, Elvis Mallorquí, que és la recerca històrica sobre la qual es fonamenta la temàtica d’aquesta edició. Per completar la presentació de l’estudi, s’ha programat pels assistents una visita guiada sobre l’antic castell al Puig Mercadal que anirà a càrrec del mateix historiador. L’endemà, el dissabte, s’han programat dues visites guiades més per conèixer la història de la fortificació en aquest cas obertes al públic.

Així mateix, el festival també ha apostat aquest any per enfortir el protagonisme dels espectacles propis de Terra de Trobadors. Per aquest motiu, els actes d’inauguració i de cloenda seran protagonitzats exclusivament per les entitats participants de Castelló d’Empúries dins una història que comença a la inauguració i s’acaba amb la cloenda, desenvolupant diverses trames entre una i altra. Enguany la dramatúrgia i la direcció teatral d’aquests dos espectacles ha estat obra de Jordi Pérez, fundador de la Cia Sargantana, amb una llarga trajectòria i guanyador de diversos premis.

Un altre dels canvis més destacats és la renovació de bona part dels espectacles de carrer a càrrec de companyies professionals que actuaran durant els tres dies. De la programació d’aquest any destaca també la renovació de bona part de les formacions musicals de carrer amb la incorporació de Les Compagnons du Gras Jambon, Kabayla Zingary i Graiatus. Tot i els canvis, a l’edició d’enguany no hi faltaran algunes de les companyies habituals del festival, com Els Berros de la Cort, Acibreira, Alma Cubrae o Drakonia.