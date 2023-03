Com és tradició, aquest primer dissabte d’abril se celebra a Figueres la 30a Fira del Brunyol de l’Empordà. Organitzada per l’Associació Amics de Sant Josep, la fira emplenarà d’artesanies i activitats la Rambla, la plaça Triangular, el carrer Sant Pau i la plaça Josep Pla.

Anys enrere, les restriccions ocasionades per la pandèmia van fer canviar la tradició figuerenca. El carrer Sant Josep era el principal espai on s’ubicava la característica parada dels brunyols i l’acte se celebrava el 19 de març, el dia de sant Josep. «L’Ajuntament ens va dir que el carrer Sant Josep era molt estret i, en acumular-se tanta gent a la parada dels brunyols, el contagi era molt propens. La fira havia de desplaçar-se a la Rambla», explica Toni Vaquero, president de l’Associació Amics de Sant Josep. Des de fa temps, però, la Rambla està ocupada el dia 19 per activitats alienes a la fira, aspecte que impedeix a l’organització celebrar-la com de costum. Són aquestes les circumstàncies, externes a l’organització, que han fet adaptar la fira i deixar de fer ús al nom de Fira de Sant Josep. Vaquero es lamenta per aquests canvis en la tradició figuerenca, però assegura que no tot és negatiu: «Celebrar la fira el primer cap de setmana d’abril significa poder gaudir de més hores de llum pel canvi d’horari», afegeix. De fet, el president de l’associació reconeix que sempre havien volgut situar la parada dels brunyols a la Rambla.

Brunyol de l’Empordà

«Nosaltres venem el brunyol tradicional de l’Empordà», diu Vaquero. Aquest any, el producte està elaborat per set flequers diferents i es té la possibilitat de fer-ne més de mil quilos, depenent de la previsió del temps per dissabte. «Abans de la pandèmia, el 2019, vam fer 725 kg de brunyols i, com l’any passat el temps no va ser tan favorable, ens vam quedar en 600 kg», destaca el president de l’organització. La parada estarà disponible durant tot el dissabte a la Rambla. Com és costum, s’oferirà una degustació de dos brunyols i un got de garnatxa o cava per dos euros i mig, i la venda d’aquest. Serà notòria la pujada de preus, però tal com explica Vaquero, la producció del producte també s’ha encarit pels flequers, sobretot en l’oli i l’electricitat.

Paral·lelament, a la Rambla i al Carrer Sant Pau s’hi podrà trobar la fira de l’artesania i de l’alimentació amb més de cent parades. «La quantitat de parades és la mateixa de sempre tot i haver hagut d’eliminar els carrers Sant Josep i Verge Maria de la planificació. És una millora pels paradistes perquè estan tots situats als carrers principals de la fira», assegura Toni Vaquero. A la Plaça Josep Pla hi haurà un parc d’atraccions infantil amb piscines de boles i llits elàstics i, per assegurar la diversió, els racons de la fira estaran ambientats amb les múltiples actuacions d’un pallasso. A més, els Amics de Sant Josep han presentat un ampli catàleg d’actuacions musicals i balls de diferents estils que es faran al llarg del dia a la Plaça Triangular i a la Rambla. L’organització ressalta la varietat cultural de Figueres amb actuacions com la d’Aires de mi Tierra, que és una molt bona oportunitat per conèixer la dansa folklòrica de Bolívia.

Per finalitzar la jornada, es convidarà a tastar una xocolata calenta artesanal amb recepta pròpia acompanyada de melindros.