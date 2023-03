El Conill en Ruta es consolida com activitat prèvia a la Fira del Conill de Vilafant, que celebra cada any el primer cap de setmana d’abril. Una proposta gastronòmica en la qual participen 10 restaurants de la comarca que proposen un plat de conill dins del seu menú o carta, acompanyat de vi de la DO Empordà.

«La intenció és que es pugui fer una ruta gastronòmica per la comarca i tastar diferents plats cuinats amb carn de conill. Una ruta que ens serveix per anar obrint boca per la Fira del conill que aquest any se celebrarà els dies 1 i 2 d’abril al nostre municipi. Volem que durant aquests darrers dies del mes de març a Vilafant i a l’Alt Empordà es respiri ambient de la Fira del Conill», explica el regidor de promoció econòmica de Vilafant César González.

La iniciativa del Conill en Ruta va néixer de la necessitat de poder continuar promocionant la carn de conill malgrat la pandèmia, i l’any 2021 va començar aquesta proposta que implicava els diferents restaurants de Vilafant i del voltant. Una proposta que l’any passat amb la celebració dels 25 anys de la Fira del Conill es va mantenir i que aquest any es consolida amb la tercera edició.

L’Ajuntament de Vilafant proporciona als restaurants participants els conills perquè els cuiners i les cuineres puguin crear els seus plats. «Creiem que amb aquesta proposta del Conill en Ruta aconseguim que la carn de conill, a poc a poc, vagi entrant en les cartes dels diferents restaurants del nostre municipi i de la comarca. Pensem que amb aquesta proposta de ruta, ens permet descobrir noves receptes per menjar aquesta carn tan nutritiva, ja que els diferents restaurants participants ens proposen plats molt diversos, tan tradicionals com més moderns» destaca l’alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys.

10 propostes diferents per redescobrir la carn de conill

Des de Vilafant, el restaurant la Tartana, que també estarà present a la plaça major durant la Fira del Conill, per aquest tercer Conill en Ruta proposa degustar una botifarra de conill i coca de tomàquet sec amb xucrut de pastanaga. També a Vilafant, el restaurant la Cantina prepararà un conill amb cargols. El restaurant Els Caçadors de Maçanet de Cabrenys repeteixen participació en aquesta proposta gastronòmica i aquest any prepararà una terrina de conill amb prunes i orellanes. A l’Hostal de l’Aigua de Sant Llorenç de la Muga es podrà degustar el seu conill confitat amb all i romaní, mentre que des del restaurant Mas Ullastre de Sant Climent Sescebes proposen tastar un conill farcit amb ceps i salsa de bolets. A Figueres, el Restaurant Can Jeroni suggereix un platet tradicional de conill amb cargols, des del Restaurant Bocam es pot menjar un conill estofat amb faves, carrota i herbes de l’Empordà i el restaurant Brasic proposa un arròs de conill i carxofes. A Garriguella, el restaurant la Vinya recomana provar el seu conill amb cargols a la catalana i des de l’Escala el restaurant la Gruta suggereix una croque de lapin banh mi.