Una desfilada de roba reciclada i sostenible obrirà la programació de la celebració dels 50 anys d’acció social de Càritas a l’Alt Empordà, que s'estendrà durant tot l’any. Aquest primer acte servirà també per presentar el nou Espai amb Cor de l’entitat, al carrer Clerch i Nicolau 5 de Figueres, que substitueix i reconverteix l’antic Rober en un espai obert i multifuncional, amb activitats per a tota la ciutadania.

El dia 16 de juny a les cinc de la tarda, El Molí de l’Anguila acollirà la Trobada de fi de curs, per compartir les experiències de tots els projectes i serveis de l’entitat. Dijous 29 de juny a les 12 del migdia a la parròquia de Sant Pere s’oficiarà la missa d'agraïment a totes les persones que han fet possible l’acció social de l’entitat. La celebració de l'eucaristia comptarà amb la participació de la Coral Polifònica de Figueres.

El divendres 6 d’octubre a les vuit del vespre al Teatre Municipal El Jardí hi haurà l’acte central de commemoració: 50 anys de Càritas, Acollim i Acompanyem, una jornada oberta a tothom, per celebrar, agrair i donar a conèixer la tasca de l’entitat, amb el voluntariat com a protagonista.

Els actes del 50è aniversari es clouran dissabte 23 de desembre, amb una cantada de nadales a càrrec de la Polifònica de Figueres a la Parròquia de Sant Pere, juntament amb tres corals més. 50 anys al servei de les persones més vulnerables

Càritas Alt Empordà Interior treballa a diversos punts de la comarca per acollir les persones que es troben en situació o risc de pobresa i exclusió social, especialment les més vulnerables i acompanyar-les en el seu procés de promoció i desenvolupament integral, analitzant i incidint en les causes de la pobresa i treballant per la justícia social. Segons la memòria de 2021, l’entitat compta amb un equip de 62 persones voluntàries que donen suport als 16 projectes d’acció social repartits arreu del territori empordanès.

Des dels seus inicis, a mesura que les necessitats del territori han anat canviant i creixent, l'entitat s'ha anat adaptant a la realitat de l’entorn i ha anat oferint nous serveis, com el Centre de Distribució d'Aliments, el Taller d’Acollida Lingüística i Cultural, l’acompanyament a les Persones Grans o el Servei d’Intervenció Educativa.