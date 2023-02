L’escola Teresa de Pallejà de Fortià acull aquest dissabte, entre les 10 del matí i les 12 del migdia, una fira solidària a benefici dels Pallapupas, els pallassos d’hospital. Han escollit aquesta entitat perquè «vam pensar que ajudar-los era molt bona opció, ja que ells no cobren i fan una molt bona feina», expliquen. A la fira, participen els noranta-dos alumnes que s’han bolcat per fer-ho possible.

Els visitants podran adquirir tota mena d’objectes: alguns creats pels alumnes i altres, de segona mà. Des d’educació infantil, pots d’espelmes, pompons i manualitats. Des del cicle inicial, s’ha animat a fer dibuixos per vendre’ls i es prepararà una panera amb aliments donats per proveïdors locals; altres crearan hama beads, clauers, braçalets, pots de sal, i caixes sorpreses. El cicle mitjà impulsarà un mercat de segona mà, cantaran una cançó i explicaran què són els Pallapupas. Finalment, cicle superior fa una jornada esportiva de futbol i una parada amb dolços.