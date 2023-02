La seu dels Amics del Castell de Sant Ferran a Figueres acollirà, a partir d’aquest dimarts, l’exposició Altres visions de la fortalesa, el resultat d’una proposta educativa coordinada per la historiadora de l’art i fotògrafa Carme Huerta que té com a protagonistes alumnat de l’Escola de Noves Oportunitats de Figueres. La mostra, que s’exhibirà fins al 9 d’abril, consisteix en una sèrie d’imatges on els joves han aconseguit bolcar nous punts de vista i una mirada diferent del monument.

Un dels objectius del projecte fotogràfic és potenciar l’accés igualitari dels joves a les arts visuals i a la cultura. Per visitar l’exposició o participar en les visites comentades, el 26 de febrer i el 26 de març, cal enviar un correu a cultura@amicscastellsantferran.org o fotoaprentatges@gmail.com.