La companyia Projecte Ingenu va guanyar, el 2021, el premi BBVA de Teatre, promogut per la Fundació Antigues Caixes Catalanes amb el suport de BBVA, amb l’espectacle Vaig ser Pròsper. El guardó consistia en una gira per diferents equipaments teatrals de Catalunya valorada en 20.000 euros. Dins aquest periple, el grup s’atura aquest dissabte, a les 8 del vespre, al Teatre Municipal El Jardí de Figueres on representaran l’obra.

Vaig ser Pròsper és una creació original construïda a partir d’un clàssic, La Tempesta, la darrera gran obra de Shakespeare, sota la direcció de Marc Chornet. El jurat que la va escollir va destacar «la valentia i el risc d’una posada en escena atrevida i complexa. Un treball escènic amb precisió i coordinació, i un fil dramatúrgic soterrat que traspua estèticament al llarg de l’obra». En aquest sentit, l’obra serveix com a punt de partida per l’exploració de la naturalesa de la senectut humana. No és la primera vegada que la companyia aborda l’obra shakesperiana. Abans ja havia representat Hamlet i Romeu i Julieta, la qual cosa els va permetre endinsar-se de ple en un teatre físic, poètic, a voltes abstracte, a voltes terrenal.