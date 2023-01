Aquest matí s'ha dut a terme la presentació de la fira «Figa Dolça», la primera edició a la ciutat de Figueres, on han estat presents l’alcaldessa, Agnès Lladó; el regidor de cultura, Alfons Martínez; representants de Comerç Figueres i els comerços participants.

Els portaveus coincideixen a dir que «Figueres i la comarca té productes de qualitat» i, per aquest motiu, s’ha de visibilitzar els elaboradors, productors i treballadors de l’àmbit gastronòmic de la comarca. En aquest sentit, Lladó destaca la importància de «treballar com a sector públic, de manera molt coordinada i com un equip amb el sector privat».

Així doncs, la fira es durà a terme el cap de setmana de 25 i 26 de febrer a la rambla de Figueres per oferir una gamma de productes gastronòmics, categoritzats de dolços, per degustar a la ciutadania. De fet, tal com detalla un dels pastissers participants, «donar a conèixer el producte que fem: amb les matèries primeres, la qualitat i tot el que comporta aquesta peça que vendrem». En aquesta mateixa línia, la fira no serà només protagonitzada per productes pastissers, sinó que també s’oferiran diverses degustacions de vins i licors dolços que, segons el regidor Martínez, «probablement són els menys coneguts i d’una qualitat excel·lent» i afegeix que «el mateix passa amb tota l’elaboració de dolços que tenim a Figueres i a l’Alt Empordà». En definitiva, l’esdeveniment pretén ser pioner a la ciutat, per exposar una continuïtat a totes les fires que s’han anat engegant des de fa temps, així com, la Fira de la Cervesa Artesana, celebrada recentment, entre altres de l’àmbit gastronòmic. A més, de promoure el quilometratge zero i donar reconeixement al sector privat i la seva feina, respecte al sector industrial que és el que considerem més a l’abast. En aquest sentit, el representant de Comerç Figueres defineix que «contra la qualitat és molt difícil que ens puguin fer competència».