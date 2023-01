No és massa fàcil, per no dir quasi impossible, trobar filmacions antigues dels pobles de la Costa Brava. A Llançà, però, han tingut molta sort localitzant, gràcies a Ràdio Vila-sacra, una filmació domèstica, que mostra el paisatge, les platges i la vida quotidiana, realitzada entre els anys 1927 i 1930 per una família benestant que estiuejava al poble. Aquests fotogrames tornen a prendre vida amb el documental Llançà, imatges pel record. El passat en moviment, un document excepcional que ha gestat Joan Costart, president del Centre Cultural i Club Bàsquet Grifeu, amb la complicitat de molts col·laboradors, entre ells gent gran del poble, que s’estrena en un acte públic aquest dissabte a les 11 del matí a la Casa de Cultura de Llançà, amb motiu de la festa major de Sant Vicenç.

No és la primera vegada que Costart grata en el passat. Fa tres anys, va elaborar un altre documental a partir de fotografies del Llançà dels anys 60. «Va ser un èxit, va agradar molt, però molta gent es va quedar, el dia de la presentació, sense veure’l», rememora. La pandèmia, després, va impedir fer-ne una segona sessió tot i que després es va projectar per diversos canals. «Em va quedar, però, una espina clavada i vaig decidir continuar amb la recerca», comenta. Ho ha fet amb tanta insistència i animant a tants veïns que ha descobert imatges en moviment insòlites que abasten des de principis del segle XX fins al 1965. A més, ha recollit fotografies molt antigues i testimonis de gent gran de més de noranta anys «que expliquen com era la vida i els costums aleshores» i que es poden escoltar al llarg de cinquanta minuts de metratge. El documental, del qual se’n dipositarà una còpia a l’arxiu, també serveix per «homenatjar» algunes figures «singulars» de Llançà. A més, com un apunt divertit, el dia de la projecció, a la sortida, s’obsequiarà els presents «amb un vermut de festa major estil anys 50 i 60, amb sifó i olives», en el qual col·labora Covica Empordà.

L’estrena d’aquest documental és, sens dubte, un dels actes destacats d’un programa que «continua amb la línia» dels darrers anys, com assegura la regidora de Cultura, Sònia Sarola, i que engega motors aquest divendres amb l’entrega de la Beca Coll Alcocer, una ajuda econòmica per alumnes que fan els estudis postobligatoris creada per desig de la professora Josefina Alcocer, traspassada el 1999. Tot seguit, a la mateixa Casa de Cultura, es presentaran els aspirants a pubilla, hereu, pubilleta i hereuet d’aquest any i l’actor i humorista Xavier Deltell, conegut per participar en programes com Crónicas marcianas amb Xavier Sardà o El programa de Ana Rosa, farà el pregó de la festa i un monòleg.

Sant Vicenç és, sens dubte, la festa gran dels llançanencs, una festa on tothom pot trobar el seu espai. Així, els més petits podran gaudir de l’espectacle The Ballon Show, dissabte al migdia a la Casa de Cultura, dels jocs tradicionals que es fan diumenge a la plaça Major i d’un paintball organitzat a la pineda del costat de l’institut, dilluns a la tarda. També, enguany, Llançà acull una prova del circuit comarcal de cros. Serà dissabte al matí.

Correfoc i tirades al camp de tir

Una altra de les propostes engrescadores d’aquest any és el correfoc que oferirà la colla dels Diables de l’Albera, dissabte a partir de dos quarts de deu de la nit, prenent la plaça Major com a punt de sortida. Tampoc falta en el programa un altre dels clàssics: les tirades al camp de tir El Molí. Es fan diumenge a partir de les 9 del matí. El mateix dia, tindrà lloc la missa solemne en honor del patró i el cant dels goigs amb la coral Palandriu. A la sortida, es farà la benedicció dels animals, una tradició que s’ha mantingut al poble.

La Principal de la Bisbal tanca la celebració

Tota bona festa major ha d’incloure música i ball. Llançà no és l’excepció i aquest any la música tampoc deixarà de sonar a l’envelat ubicat al costat del Parc de Bombers. Divendres a la nit, ressonaran els ritmes de la Banda Neón i la dj Lia Jensen; dissabte serà el torn de Band the Rock i el dj Office mentre que dilluns serà La Principal de la Bisbal, formació que ja ha visitat Llançà en el passat, la que clourà la festa major amb un concert. Al matí també interpretarà la ballada de sardanes.

Vuit joves i infants opten al pubillatge

Llançà tindrà pubilla, hereu, pubilleta i hereuet. Això està garantit gràcies a les ganes del poble de mantenir viva la tradició. La regidora de Cultura, Sònia Sarola, reconeix que no és fàcil trobar possibles candidats i que des de la parada de la pandèmia «ha costat tornar a engegar». Tot i això, enguany hi ha vuit candidats i candidates, vinculats a les entitats locals, que hauran de passar, al llarg dels dies de la festa, diferents exàmens per aconseguir ser escollits. Els noms es donaran a conèixer dissabte a les 4 de la tarda a l’envelat, just abans del concert i ball que oferirà l’orquestra Saturno.

Un altre dels actes tradicionals que es manté és la botifarrada popular de diumenge, a les 12 del migdia, a la plaça Major. L’organitza la mítica Colla del Ranxo, a la qual es va homenatjar l’any passat amb una exposició a la Casa de Cultura revivint els quaranta anys d’activitat de l’entitat. La botifarrada d’aquest diumenge la fan en col·laboració amb l’Ajuntament i tothom que en vulgui fer un tast només haurà d’abonar 1 euro.