El llarg recorregut de la pandèmia que ha castigat el planeta des de 2019 ha tingut conseqüències importants en tots els àmbits i també en l’associacionisme, ja que les restriccions van afectar de ple l’agenda habitual d’activitats. L’Associació de Veïns dels jardins Enric Morera de Figueres, com moltes altres, va aturar les seves activitats i ara comença a reprendre-les per a recuperar la vitalitat perduda. I ho ha fet tornant a cridar la mainada del barri a participar en la recollida de cartes dels Reis amb la col·laboració dels comerciants, hi van anar una setantena. És el punt de sortida a una nova etapa, amb missatge: «Des de l’Associació de Veïns hem demanat més places per poder aparcar i que es tingui més cura dels jardins Enric Morera», diu la presidenta Anna Maria Guirado.