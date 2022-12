A hores d’ara, patim les conseqüències de la inflació, la incertesa en el subministrament energètic i l’amenaça d’un canvi climàtic imparable que comprometran la producció d’aliments i la nostra qualitat de via. Un escenari apocalíptic o, millor dit, petrocalíptic al qual s’ha referit el matemàtic i físic Antonio Turiel, en el seu llibre anterior Petrocalipsis que ha venut més de 10.000 exemplars.

Sense energia és el seu nou assaig, amè i documentat, sobre la situació actual on analitza el nostre estil de vida, un «sistema que busca l’acumulació de capital i creixement econòmic sense límits» i com és obvi no pot durar eternament, ja que en un planeta finit el creixement no pot ser infinit. Turiel proposa accions per combatre la dilapidació de recursos energètics i materials, cada cop més escadussers, i encoratja a prendre decisions «per no desestabilitzar més el clima del (nostre) planeta i poder sobreviure-hi».

El llibre passa revista a les diverses crisis del moment: del dièsel, dels materials i d’aliments, totes amb el denominador comú de la davallada dels recursos energètics i matèries primeres. Turiel identifica quatre genets de la «Petrocalipsis», tot i que aquesta cavalleria té més amazones: l’obsolescència programada, la fast fashion, el malbaratament alimentari i l’abús del vehicle privat.

L’autor anuncia que seran necessàries mesures de proteccionisme, racionament i decreixement, conceptes que fan mal a les orelles dels economistes neoliberals, però que amb la disminució de l’assequibilitat del petroli esdevindran inevitables. Ara bé, Turiel és esperançador i exhorta que, si prenem mesures racionals, podem «garantir un estàndard de vida decent amb un nivell de consum d’energia i de materials per càpita que seria al voltant de la desena part del que tenim ara mateix a Espanya i Europa». Curiosament, la presentació de Sense energia es fa el diumenge 18 de desembre, el dia de Nostra Senyora de l’Esperança.