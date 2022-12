Després de superar la prova de foc de l’any passat, quan el muntatge perillà i es va tirar endavant amb l’esforç de tots i la implicació absoluta de la gent jove, el pessebre vivent de Llers recupera enguany l’energia i torna a obrir les portes aquest diumenge en els dos passis habituals, a les 6 i a les 7 de la tarda. També s’han programat sessions els dies 25 i 26 de desembre i l’1 de gener i, recuperant la data, el 6 de gener, la diada de Reis.

Quim Giralt, president de l’associació juvenil la Brullersenca, avança que en aquesta vint-i-setena edició del pessebre, no presenten cap escena nova, però sí que s’han arranjat alguns racons com ara l’hostal on hi havia la Verge Maria i el tancat del pastor on, per primer cop, s’hi podran veure cabrits petits. També s’han aixecat, en els jardins de Can Casagran, on es desenvolupa l’escenificació, parets de pedra seca a l’hort i a l’escena de l’adoració que venen a ser «un homenatge a aquest vell ofici». No és la primera vegada que ho fan, ja que fa dos anys se’n va poder veure una a l’escena dels romans.

En total, el pessebre vivent de Llers supera el centenar de figurants de totes les edats: des d’un bebè que interpreta al nen Jesús acompanyat dels seus pares que fan de la Verge Maria i Sant Josep fins a un veí que supera la setantena. Tots ells s’uneixen al projecte per donar vida a un total de trenta-una escenes. Per vestir-se, fan ús del vestuari de l’associació, net i marcat per talles. Com explica Giralt, el material que els serveix d’attrezzo l’han anat recollint de donacions fetes pels veïns i es conserva tot l’any sota les voltes de l’Ajuntament i en un cobert. En aquest sentit, dur a terme el pessebre a Can Casagran minimitza les possibilitats de patir robatoris, com sí va succeir-los a Bàscara. Giralt, a més, explica que el públic no veu mai ni un cable, perquè l’organització s’encarrega minuciosament d’enterrar-los.

El pessebre de Llers és un dels més concorreguts i apreciats pel públic empordanès. Val a dir que l’entrada és gratuïta i s’ofereix als visitants, galetes i garnatxa a la sortida. Aquests també poden donar la voluntat que, després, reverteix en el mateix pessebre i en les activitats de l’associació al llarg de l’any.