Pau torna a celebrar aquest cap de setmana la festa major de Sant Martí, la «festa gran», com assegura el regidor de Festes, Jordi Pavón, qui afegeix que «hi ha moltes ganes i que tothom l’espera». Seran tres dies d’activitats variades, pensades per a tots els públics, d’entre les quals destaca, com a novetat, la presentació del llibre Bocins de pell de l’empordanesa Isabel Guzmán. Aquest acte, que es farà a la Sala Teatre del centre cívic divendres a les 7 de la tarda, serveix per donar el tret de sortida a una intensa celebració.

Com tota festa major, els veïns més menuts de Pau també podran gaudir de les típiques atraccions de fires. Així, explica Pavón, s’instal·laran, tant dissabte com diumenge, diverses parades a la plaça Nova com ara inflables o tir. També hi haurà la possibilitat de degustar castanyes calentes. El mateix dissabte, al migdia, Bloc Quilombo amenitzarà la festa amb una xaranga pels carrers del poble i, a les 2, s’oferirà una fideuada popular, a la mateixa plaça Nova, servida per Andreu i maridada amb vins de la cooperativa Empordàlia. «La darrera vegada que la vam poder fer va ser el 2019 a causa de la pandèmia», explica Pavón. Segons ell es devien servir unes dues-centes racions. Els tiquets es poden adquirir a través de ReservaPlay o al centre cívic al preu de 12 euros els adults i 8 els infants fins a 8 anys. Durant l’àpat, l’associació de Famílies d’Alumnes (AFA) vendrà pastissos i, tot seguit, Mercado Negro actuarà a la festa per primera vegada. La jornada es tancarà a dos quarts de sis de la tarda amb una animació infantil. Sardanes i ball, diumenge La festa continuarà diumenge amb les propostes més tradicionals i pensades per a un públic de més edat. Així, a dos quarts d’una, tindrà lloc l’ofici solemne a l’església parroquial i, just a la sortida, una hora més tard, a la plaça Major, l’orquestra Nova Blanes s’encarregarà d’interpretar unes sardanes. A la tarda, a partir de dos quarts de sis, la mateixa formació oferirà un concert i, tot seguit, ball, a la Sala Teatre del centre cívic.