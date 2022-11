L’agrupació cultural Atenea de Figueres ha programat una taula rodona en record de l’escriptor Vicenç Pagès Jordà, mort recentment, aquest divendres a dos quarts de vuit del vespre. L’acte, que es farà als antics jutjats de Figueres, reuneix escriptors i amics de l’autor figuerenc, concretament Joan Manuel Soldevilla, Maria Mercè Cuartiella i Sebastià Roig. Moderarà la proposta el filòleg i excatedràtic, Joan Ferrerós.

Aquest no és un acte aïllat en record de Pagès. Fa uns dies se’l va distingir com a Fill Predilecte a títol pòstum en el Dia de Ciutat i ara, la biblioteca i Atenea estan impulsant un cicle de tertúlies al voltant d’alguns dels seus llibres. La taula rodona serveix, de fet, per obrir aquest cicle. La primera de les tertúlies es farà el 7 de novembre entorn la lectura de Robinson i la coordina el bibliotecari i poeta Albert Carol.