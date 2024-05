La Policia Local deté l'autor d'un robatori en un habitatge del Pertús

Els Mossos d'Esquadra han posat a disposició judicial al presumpte autor d'un delicte de robatori amb força en un domicili del Pertús. L'individu va ser detingut per agents de la Policia Local de la Jonquera després d'haver entrat en un habitatge, del qual se'n va emportar diversos objectes, entre ells una bicicleta. El detingut té antecedents policials per diversos robatoris. Els fets van ocórrer aquest dijous, poc abans de les set de la tarda, quan una patrulla policial va detectar l'home transitant pel carrer amb nombrosos objectes d’un robatori que hi havia hagut. Un cop detingut, la Policia Local va traspassar-lo als Mossos d'Esquadra de la comissària jonquerenca per a continuar els tràmits legals.