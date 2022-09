Juan Diego Botto, Sol Picó, Emma Vilarasau, Don Giovanni, el centenari de la Biblioteca i Mey Rahola, protagonistes de nova temporada de Figueres Cultura

Figueres Cultura ha presentat aquesta tarda de dimecres la programació cultural de la nova temporada tardor-hivern a la Biblioteca de Figueres. En un acte on han participat l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, el regidor de Cultura i Turisme Alfons Martínez. S'han llegit diversos textos de Vicenç Pagès per part de la Glòria Cristina, en record a l'escriptor figuerenc recentment traspassat.

Durant els propers mesos es podran veure, al Teatre El Jardí, espectacles que han estat aclamats per la crítica i el públic, com és el cas de Una noche sin luna de Juan Diego Botto, un monòleg teatral inspirat en el món de Lorca, guanyador de premis tan destacats com el Premio Nacional de Teatro 2021, entre d'altres; Sonoma de la prestigiosa companyia de dansa contemporània La Veronal, reconeguda a nivell europeu pels seus espectacles; o L'oreneta, un text de Guillem Clua interpretat per Emma Vilarasau i Dafnis Balduz de gran èxit recent a la cartellera barcelonina.

Com a propostes de gran format també s'ha programat la nova producció operística de la Fundació Òpera de Catalunya, amb el Don Giovanni de W.A.Mozart; l'espectacle de la ballarina Sol Picó, Malditas plumas; la presentació del darrer disc del reconegut grup femení de flamenc Las Migas; i Terra Baixa del programa TV3 El Llop, anunciat fa uns mesos i amb les entrades ja pràcticament exhaurides.

L’Ajuntament de Figueres, una temporada més, ofereix abonaments per gaudir dels espectacles amb preus assequibles

En un espai més íntim i reduït, amb el públic dalt de l'escenari del Teatre Municipal el Jardí, s'ha programat l'espectacle teatral Transbord del dramaturg Sebastià Portell, sobre transexualitat. També amb aquest es podran veure els espectacles familiars Tripula dels Farrés Brothers, que es fa dins d'un globus on hi caben menys d'un centenar de persones; La biblioteca de la curiositat infinita de Marga Socias, una instal·lació vinculada al món dels llibres que oferirà diferents passis per a grups de 25 persones durant el primer cap de setmana d'octubre; i Univers d'Engruna Teatre, una proposta per a la primera infància (de 0 a 2 anys) amb una doble sessió d'aforament limitat.

A la sala La Cate, d'altra banda, es veurà l'espectacle sobre intersexualitat Hermafrodites a cavall o la rebel·lió del desig del Col·lectiu que no salga de aquí; el musical amb tons de comèdia Mistela Candela Sarsuela, d'Epidèmia Teatre; o l'òpera Orphée & Eurydice amb Fèmina Grup de Cambra, la Coral Joia d’Alella i la Nova Ègara de Terrassa.

El dissabte 24 de setembre Engruna Teatre encetarà la nova temporada infantil a La Cate amb Sopa de pedres.

Talent Km.0

La temporada també compta amb molta presència d'artistes locals com és el cas de la companyia Capaiespasa del clown Ángel Amieva, que estrena l'espectacle Clak!2; l'espectacle de música i dansa del ballarí Carlos Romero, Kabbala; o les noves produccions de les companyies locals Element i La Funcional.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha volgut destacar que "a Figueres comptem amb un talent de primera i aquesta programació cultural se centra en oferir una oferta cultural de qualitat, a prop de casa, i sempre amb un espai pels artistes locals".

Les entrades es posen a la venda dijous 8 de setembre

L’Ajuntament de Figueres, una temporada més, ofereix un abonament de 5 espectacles per 60€ o bé el paquet excel·lent + estrella, que combina dos espectacles per només 27 o 24€. Les entrades es posen a la venda la tarda de dijous 8 de setembre, de 19 a 21 h a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí i a partir de les 19.30 h al web www.figueresaescena.cat.

Centenari de la Biblioteca Fages de Climent

En aquesta temporada tindrà molt de pes la celebració del centenari de la Biblioteca de Figueres i hi destaquen les converses entre Joan Fusté i Josep Pla a càrrec de Francesc Montero o sobre els reptes de les biblioteques públiques a càrrec de Carme Fenoll i Ciro Llueca i els records a Joan Guillamet i Gabriel Ferrater.

Museu de l'Empordà

El Museu de l'Empordà acull aquesta temporada exposicions com Mey Rahola. Desig d'Horitzons, l'exposició organitzada juntament amb el MNAC, o Empodaneses 2022. Despertar Els Clàssics. Aíxi com, el cicle de conferències Històries de l'Art. També hi haurà activitats sobre la història de l'art digital i de l'art LGTBIQ+, entre d'altres.

El regidor de Cultura i Turisme, Alfons Martínez, ha emfatitzat que "continuem treballant per consolidar una oferta cultural de capital, i és important la consolidació de l'òpera de la dansa i de les diferents propostes escèniques juntament amb les exposicions i les activitats literàries".