Després dels grans concerts de God Save The Queen, Álvaro Soler, Sara Roy, Oques Grasses i Pol Batlle i Rita Payés del segon cap de setmana, el Sons del Món encara un darrer cap de setmana amb les últimes entrades a la venda. I és que un cap de setmana més es preveu que al voltant de 10.000 persones tornaran a gaudir de les quatre últimes jornades de concerts. Dijous actuaran Els Catarres presentant el seu cinquè disc Diamants i la cantautora Suu que compartirà amb el seu públic les cançons del seu tercer disc Karaoke. Divendres actuaran Al McKay's Earth, Wind & Fire Experience. El gran nom de la música disco dels setanta ompliran de soul, funk, música disco i jazz la ciutadella de Roses. Al McKay, peça clau, guitarrista, productor i compositor de la mítica banda, reviurà amb una banda all stars de músics del gènere, grans èxits com September, Let’s Groove o Boogie Wonderland. Dissabte serà el torn de Robe, qui va ser cantant del mític grup de rock Extremoduro, que presentarà a Roses Ahora es cuando. Finalment, diumenge 7 d’agost, serà el torn d’una de les nits més especials del Sons del Món, l’espectacle de cloenda Eufòria en concert. Roses acollirà una de les poques oportunitats de tornar a veure junts els i les concursants més populars del programa de TV3 Mariona Escoda, Triquell, Llum, Scorpio i Edu en un concert únic presentat per Marta Torné.