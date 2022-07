Andrés Calamaro, Ben Harper & The Innocent Criminals i Gipsy Kings han captivat el públic de la Ciutadella de Roses en les primeres nits de concerts de Sons del Món, els dies 22, 23 i 24 de juliol. L’escenari torna a vibrar amb la música de qualitat aquest mateix cap de setmana, amb tres noves propostes. La primera, aquest divendres, dia 29, amb la mena de màgia (It’s a Kind of Magic!) que presenten els músics de l’espectacle God Save The Queen.

L’endemà, el 30 de juliol, els sons del món arriben amb les veus de Sara Roy (21.30 hores), Greg Taro (21.55 hores) i Alvaro Soler (22.30 hores). En el concert, el públic podrà viure i gaudir els grans èxits en directe dels tres artistes. El diumenge 31 de juliol, toca doble concert a la Ciutadella, amb Pol Batlle & Rita Payés (21.30 hores) i Oques Grasses (22.30 hores).