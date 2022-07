Ha estat qualificat com el show més espectacular del món dedicat a Queen, i el públic de Sons del Món ho ha pogut certificar, una vegada més, en un espai que té una mena de màgia, o com diria la banda britànica, It's a kind of magic! La Ciutadella de Roses ha exercit la seva condició de recinte monumental, per a un concert monumental, tan monumental com ho ha estat per a la història de la música la petjada que han deixat Freddy Mercury, Bryan May, Roger Taylor i Johh Deacon.

Les muralles rosinques, amb el cartell penjat de "sold out", han vibrat aquest divendres, 29 de juliol, amb uns èxits que han marcat generacions, des de Bohemian Rhapsody, We Will Rock You o We Are The Champions, a The Show Must Go On, Under Pressure, Somebody to Love, Who Wants to Live Forever, Love of My Life, Radio Ga Ga, I Want to Break Free... i així durant gairebé dues hores intenses o, com escoltaves a dir a la sortida, en un dels comentaris més repetits, dues hores "brutals".

God Save The Queen és, sens dubte, una experiència autèntica d'homenatge a Queen. Els argentins Pablo Padín, Ezequiel Tibaldo, Dani Marcos i Matías Albornoz es mimetitzen fidelment amb els quatre de Londres i, en tancar els ulls i escoltar-los tocar en directe, el públic sent, com en un compromís gairebé religiós, l'expressivitat d'una veu única i especial, honesta i respectuosa, de Freddy Mercury; els acords i els puntejos que dibuixen les melodies amb què Bryan May fa cantar la seva guitarra; els ritmes amb què Roger Taylor transmet sentiment amb unes baquetes frenètiques, i la quarta peça clau de la banda, el baixista John Deacon.

Gràcies God Save The Queen per aquest tribut i per haver-nos regalat, quan ja tothom pensava que el concert havia acabat, un reclam explosiu: Don't Stop Me Now!