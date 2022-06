WhiteSummer, el festival d'estiu de referència en la Costa Brava, celebra enguany el seu 10è aniversari amb la qual serà la seva edició més especial fins avui. Música en directe de la mà d'artistes i DJ’s consolidats i emergents, propostes gourmet per a tots els gustos, una cuidada selecció de botigues efímeres i infinitat d'espectacles artístics i propostes d'entreteniment per a nens, convergiran de nou en els camps de la finca Mas Gelabert del 5 al 28 d'agost. Les entrades i abonaments ja estan disponibles en pre-venda amb descomptes especials.

L'edició White Summer 2022 és un punt d'inflexió. El 10è aniversari consolida una nova direcció amb Ariadna Barthe al timó -que segueix el deixant de la seva mare i fundadora Miryam Cuatrecasas- i una nova manera de conceptualitzar aquesta experiència única en format i contingut. El que va néixer per a ser un market d'estiu, s'ha convertit en el gran festival de la Costa Brava, que estiu rere estiu desplega música, arts escèniques, moda, gastronomia i entreteniment en el camp de pràctiques de golf de la finca Mas Gelabert.

Música

Tres escenaris, tres experiències i música en viu diàriament: la música sonarà amb més qualitat que mai gràcies a un programa que combina artistes consolidats i talent emergent. A l'escenari White Summer es pujaran grans noms com Amaia, Amadou & Mariam, Sen Senra, Los Manolos, Ramon Mirabet, Pol Batlle amb Rita Payés, Maria Arnal i Marcel Bagés, Charlie Cunningham o Ferran Palau a més de El Pot Petit i Dàmaris Gelabert, dos grans entre el públic familiar. L'escenari Stars of Tomorrow by Momentos Alhambra, serà el lloc perfecte per a descobrir nova música. Els DJ’s tindran el seu propi espai en el Soundwave Paradise by Catalana Occidente.

Gastronomia

L'experiència gastronòmica és un altre dels ingredients clau del festival, que enguany ha confiat en All those per a configurar una proposta variada i a gust de tots els paladars i en horari ininterromput de 18 a 00 h.

Un estiu més, es confirmen projectes clàssics i imprescindibles com Artesans del Foc i les seves autèntiques pizzes artesanes, fetes al moment i cuinades al forn de pedra amb llenya d'alzina; o Yon Wang Xef i Cuina i els seus plats asiàtics. Aquest també serà l'estiu d'estrena per a propostes com la del reeixit Bar Alegría, que aquest estiu es traslladarà de Barcelona a l’Empordà per a continuar oferint els suculents platerets amb els quals ja s'ha guanyat al públic barceloní; la de Piel de Gallina, que faran viatjar pel món a través dels sabors de les seves receptes de pollastre fregit, el gran protagonista. També serà la primera vegada de Omu Japan, un projecte que ofereix gastronomia tradicional japonesa amb especialitat en Onigiris. Aquests projectes, juntament amb la resta d’opcions més sibarites i foodies, es concentraran en la zona ‘Moments Alhambra’, on també es trobarà l'escenari ‘Stars of Tomorrow’ en el qual actuaran artistes emergents.

De nou, els foodtrucks estaran al White Summer amb infinites opcions per a sadollar l'apetit. El peix i marisc són les estrelles de La Pulponeta, que cuinarà divertits plats com el seu roll de polp amb maionesa de pebre roig, el lobster roll o l'entrepà de tataki de tonyina; la gastronomia mexicana estarà assegurada amb Cal Pastor Foodtruck, especialitzat en tacs i nachos; igual que l'argentina -amb tocs mediterranis- de Región Pampa Food Truck; tampoc faltaran les burgers, el pulled pork i les patates fregides, un clàssic que sempre funciona de la mà de Laufer Street Food; o les opcions sense gluten de ByeByeBlat i M2 Gluten Free. Aquests restauradors es reuniran en la zona ‘Street Food’, la més canalla de totes, situada al costat del main stage (perfecta per picar algo durant i/o després de cada concert).

Pel que a les opciones dolces, All those proposa com a gran novetat la premiada Sant Croi Gelats del pastrychef Albert Roca, gelats gourmet 100% artesans i elaborats amb productes de proximitat que li han merescut el premi de Millor Gelateria Artesana d'Espanya 2022. Entre els repetidors, les sol·licitades galettes i crepes de María una crep i La Creperie de Mariöne, que sempre són un èxit i encert segur per a sadollar l'antull de dolç.

Per a degustar els plats amb calma es podrà triar entre diferents espais repartits per tot el recinte, sent el 'Family Feast' el de referència per a les famílies i amics que vulguin asseure's en grup en àmplies taules.

El Market

Els amants del shopping trobaran en el market de White Summer una oportunitat única per a descobrir prop de 180 firmes i projectes amb cor que s'itineraran pels 60 expositors situats en el cor del recinte. Hi sera la roba de bany de Bohodot, Sweet Dreams o Bloomers; les joies i bijuteria d'Olivia Barthe, Poppins o Virutas; la moda de No Ni Ná, Paez, Futah, Lua o Pitagora; els cosmètics de Tanaka Cosmetics i Brudy Cosmetics; complements com Bottari Seoul amb les seves bosses o Hammels i les seves ulleres de sol, Playmobil o Baby Bites per als nens, entre moltes altres.

Art & Performing Arts

El festival continua fent una aposta forta per l'art amb una programació artística que despertarà totes les tardes al capvespre per a celebrar la vida tal com la percep White Summer. Les propostes dels artistes convidats -emergents i consolidats-, desborden optimisme i alegria, art, color, emoció, moviment i imaginació. Performances, instal·lacions artístiques, dansa, màgia, clown i acrobàcia són només algunes pinzellades del que es podrà viure i sentir.

Families

White Summer continuarà sent el pla perfecte per a famílies amb nens, que podran gaudir les llargues tardes d'estiu amb infinites opcions d'entreteniment. En el Kids Arena es concentrarà l'essència de White Summer amb tallers d'art, camerinos, jocs gegants i un espai per a bebès. En el Wonder Park hi haurà inflables “d'humor amarillo” i més atraccions per a cremar energia i desfogar-se a ritme de la música en viu.

L'espai també comptarà amb una zona especial certificada per Mammaproof, pensada per a cobrir totes les necessitats bàsiques que poden tenir aquelles famílies que vinguin amb bebès: espai per a aparcar els cotxets, canviadors de bebè, trones per a menjar, cadires de lactància i microones per a escalfar la llet, entre altres.

Les entrades i l'abonament de temporada ja estan disponibles en pre-venda amb preu especial des de 8€. El preu de l'entrada d'1 dia inclou l'accés al recinte del festival, a la programació musical de tots els escenaris i artística contemplats en aquest dia i al pàrquing. El preu de l'entrada de l'abonament inclou l'accés durant els 24 dies de festival.